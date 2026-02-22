Acasă » Știri » Ce mare regret are tatăl lui Selly. A recunoscut tot la detectorul de minciuni: „Fugi de aici. Nu pot să cred că spui asta”

Ce mare regret are tatăl lui Selly. A recunoscut tot la detectorul de minciuni: „Fugi de aici. Nu pot să cred că spui asta”

De: Alina Drăgan 22/02/2026 | 14:40
Ce mare regret are tatăl lui Selly /Foto: Captură YouTube

Selly se bucură de succes, iar în ultimii ani influencerul a evoluat uimitor. Pe lângă succesul din mediul online, acesta a pus pe picioare și mai multe afaceri care merg bine și îi aduc venituri substanțiale. Ei bine, părinții acestuia sunt cât se poate de mândri de fiul lor, însă tatăl său a mărturisit că are un mare regret în ceea ce îl privește. Selly a rămas fără cuvinte când l-a auzit. A recunoscut tot la detectorul de minciuni.

În cea mai nou ediție a Testului Poligraf, Selly a ieșit din postura de moderator și a fost supus detectorului de minciuni, alături de tatăl său. Cei doi și-a pus întrebări grele și nu au ezitat să ofere și răspunsurile. Astfel, a ieșit la iveală unul dintre marile regrete ale tatălui influencerului.

Ce mare regret are tatăl lui Selly

Cel care s-a așezat primul pe scaunul detectorului de minciuni a fost tatăl lui Selly. Iar printre altele, vloggerul a vrut să afle dacă acesta ar fi făcut ceva diferit în modul în care l-a crescut. Ei bine, această întrebare a scos la iveală unul dintre marile regrete ala tatălui său.

Mai exact, tatăl lui Selly a mărturisit că unul dintre puținele sale regrete în ceea ce privește creșterea fiului său este faptul că nu l-a dus la un logoped pentru a-și corecta dicția. Acesta a explicat că a avut prea multă încredere că vor rezolva problema singuri, dar cu timpul s-au obișnuit cu dicția lui Selly și nu au mai considerat-o o prioritate.

Ei bine, Selly a fost complet surprins să audă asta, iar reacția lui a fost cât se poate de grăitoare. Mai mult, voggerul l-a întrebat dacă vede acest lucru ca pe un defect, iar tatăl său a confirmă că este ceva ce și-a reproșat mult timp.

Selly: Ai fi făcut ceva diferit la modul în care m-ai crescut?

Tatăl lui Selly: Un lucru da, regret că nu l-am făcut. Faptul că nu am mers la logoped.

Selly: Fugi de aici! Nu pot să cred că spui asta!

Tatăl lui Selly: Serios. Ne-am bazat… am avut foarte mare încredere în noi amândoi și am zis că o să o rezolvăm singuri. Dar după ne-am obișnuit cu dicția ta și nu ne-am mai dat seama.

Selly: Adică o vezi chiar ca pe un defect?

Tatăl lui Selly: Nu, dar e un lucru pe care mi l-am reproșat mult timp. Deci puteam să o fac, nu am făcut-o, puteam să o rezolvăm noi. Și asta a fost o greșeală pentru mine. Până la urmă nu ți-a prins chiar atât de rău.

Ce mare regret are tatăl lui Selly /Foto: Captură YouTube

În final, Selly a vrut să afle dacă tatăl său și acum își mai dorește să schimbe acest lucru, iar răspunsul a fost unul afirmativ.

Selly: Dacă ai putea acum să apeși un buton ca să-l pronunț pe „r” și „l”, l-ai apăsa?

Tatăl lui Selly: Da, cred că aveai același succes și cu „r” și cu „l”, vorbind bine.

Tatăl lui Selly i-a pus întrebarea cea mare: „Te vei căsători cu Smaranda?” Cum a răspuns influencerul la detectorul de minciuni

Selly și Playboi Carti, flancați de bodyguarzi după after party-ul din Paris! Imagini epice cu concertul artistului de la Gate Club

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodia căreia i se deschid toate ușile în martie. Surprize mari pe plan financiar
Știri
Zodia căreia i se deschid toate ușile în martie. Surprize mari pe plan financiar
Ce meserie și câți ani are Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. A fost ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism
Știri
Ce meserie și câți ani are Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. A fost ridicată de mascați într-un dosar…
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
Gandul.ro
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk. Suma cu 15 zerouri pe care o deține pe un card cadou
Adevarul
Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk....
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba...
Parteneri
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
go4it.ro
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
Gandul.ro
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia căreia i se deschid toate ușile în martie. Surprize mari pe plan financiar
Zodia căreia i se deschid toate ușile în martie. Surprize mari pe plan financiar
BANC | „Televizorul dvs a fost montat cu succes, domnule”
BANC | „Televizorul dvs a fost montat cu succes, domnule”
Ce s-ar ascunde în spatele restaurantului Mosh. Aisa Bacs, amenințată și redusă la tăcere + Intervenția ...
Ce s-ar ascunde în spatele restaurantului Mosh. Aisa Bacs, amenințată și redusă la tăcere + Intervenția neașteptată a lui Mario Fresh
Ce meserie și câți ani are Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. A fost ridicată de mascați într-un ...
Ce meserie și câți ani are Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. A fost ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Doliu în lumea fotbalului! Un sportiv de doar 25 de ani a fost găsit mort în garajul său. Polițiștii ...
Doliu în lumea fotbalului! Un sportiv de doar 25 de ani a fost găsit mort în garajul său. Polițiștii suspectează o sinucidere
Vezi toate știrile
×