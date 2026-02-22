Ce mare regret are tatăl lui Selly. A recunoscut tot la detectorul de minciuni: „Fugi de aici. Nu pot să cred că spui asta”

Selly se bucură de succes, iar în ultimii ani influencerul a evoluat uimitor. Pe lângă succesul din mediul online, acesta a pus pe picioare și mai multe afaceri care merg bine și îi aduc venituri substanțiale. Ei bine, părinții acestuia sunt cât se poate de mândri de fiul lor, însă tatăl său a mărturisit că are un mare regret în ceea ce îl privește. Selly a rămas fără cuvinte când l-a auzit. A recunoscut tot la detectorul de minciuni.

În cea mai nou ediție a Testului Poligraf, Selly a ieșit din postura de moderator și a fost supus detectorului de minciuni, alături de tatăl său. Cei doi și-a pus întrebări grele și nu au ezitat să ofere și răspunsurile. Astfel, a ieșit la iveală unul dintre marile regrete ale tatălui influencerului.

Ce mare regret are tatăl lui Selly

Cel care s-a așezat primul pe scaunul detectorului de minciuni a fost tatăl lui Selly. Iar printre altele, vloggerul a vrut să afle dacă acesta ar fi făcut ceva diferit în modul în care l-a crescut. Ei bine, această întrebare a scos la iveală unul dintre marile regrete ala tatălui său.

Mai exact, tatăl lui Selly a mărturisit că unul dintre puținele sale regrete în ceea ce privește creșterea fiului său este faptul că nu l-a dus la un logoped pentru a-și corecta dicția. Acesta a explicat că a avut prea multă încredere că vor rezolva problema singuri, dar cu timpul s-au obișnuit cu dicția lui Selly și nu au mai considerat-o o prioritate.

Ei bine, Selly a fost complet surprins să audă asta, iar reacția lui a fost cât se poate de grăitoare. Mai mult, voggerul l-a întrebat dacă vede acest lucru ca pe un defect, iar tatăl său a confirmă că este ceva ce și-a reproșat mult timp.

Selly: Ai fi făcut ceva diferit la modul în care m-ai crescut?

Tatăl lui Selly: Un lucru da, regret că nu l-am făcut. Faptul că nu am mers la logoped.

Selly: Fugi de aici! Nu pot să cred că spui asta!

Tatăl lui Selly: Serios. Ne-am bazat… am avut foarte mare încredere în noi amândoi și am zis că o să o rezolvăm singuri. Dar după ne-am obișnuit cu dicția ta și nu ne-am mai dat seama.

Selly: Adică o vezi chiar ca pe un defect?

Tatăl lui Selly: Nu, dar e un lucru pe care mi l-am reproșat mult timp. Deci puteam să o fac, nu am făcut-o, puteam să o rezolvăm noi. Și asta a fost o greșeală pentru mine. Până la urmă nu ți-a prins chiar atât de rău.

În final, Selly a vrut să afle dacă tatăl său și acum își mai dorește să schimbe acest lucru, iar răspunsul a fost unul afirmativ.

Selly: Dacă ai putea acum să apeși un buton ca să-l pronunț pe „r” și „l”, l-ai apăsa?

Tatăl lui Selly: Da, cred că aveai același succes și cu „r” și cu „l”, vorbind bine.

