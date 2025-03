S-a oprit circulația, ”infarct” în inima Capitalei: trece Andreea Bălan! Artista a oferit imaginile incendiare! Fustița a făcut toți banii

Andreea Bălan are o viață foarte activă. Are o carieră impresionantă, de ani de zile este mereu pe scenă la concerte și la emisiuni și nu își neglijează nici familia. Logodnica lui Victor Cornea este o mamă dedicată și întotdeauna are grijă de fetițele ei. Însă, o artistă atât de urmărită ca ea nu își poate neglija niciodată imaginea. CANCAN.RO a fost pe urmele ei. Iată ce a făcut cântăreața de la primele ore ale dimineții.

Vaaai, dar ce avem noi aici? Este chiar căprioara Andreea Bălan care ori de câte ori are puțin timp liber se ocupă de imaginea ei. Îmbrăcată super sexy, vedeta a trecut pragul unui celebru salon de înfrumusețare.

Andreea Bălan, imagine de infarct! Cum s-a prezentat artista la salon

Obrazul subțire cu cheltuială se ține și încă din cele mai vechi timpuri, doamnele și domnișoarele au fost adeptele celor mai inovatoare proceduri de înfrumusețare. O artistă consacrată precum Andreea Bălan are mare grijă la imaginea ei, așa că, încă de la primele ore ale zilei, vedeta a trecut pragul unui celebru salon de înfrumusețare din Capitală. Grăbită, artista a găsit cu greu un loc de parcare în zonă, apoi s-a îndreptat repejor către salon.

Vedeta este adepta procedurilor faciale și corporale, iar de data aceasta a optat pentru cele corporale. Blondina a petrecut o oră în salonul cu pricina, acolo unde a fost răsfățată de angajate. Imediat cum dorințele Andreei Bălan au fost îndeplinite de angajatele clinicii de înfrumusețare, vedeta a plecat din local și s-a îndreptat către mașina parcată pe una din străduțele Capitalei. Dichisită și aranjată până la ultima șuviță, artista a mers agale, mândră de felul în care arată. Ce-i drept, și ținuta aleasă a ajutat-o să oprească mașinile în urma ei.

Îmbrăcată în cea mai sexy și scurtă fustiță în carouri, cu o pereche de cizme înalte, cu toc și un sacou scurt, Andreea Bălan nu avea cum să treacă neobservată. A făcut ravagii și printre trecători, iar la un moment dat, un domn și-a dat ochelarii de soare jos să o vadă mai bine pe artistă. După ce a delectat privirile trecătorilor, logodnica lui Victor Cornea s-a urcat la volanul bolidului său și s-a îndreptat spre o altă destinație.

