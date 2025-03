Ce-a putut să pățească Andreea Bălan în timpul unui concert din Ploiești. Momentul stânjenitor s-a viralizat rapid!

Andreea Bălan a avut parte de o surpriză neplăcută în timpul unui concert pe care l-a susținut la Ploiești. Totuși, a încercat să nu arate publicului ce s-a întâmplat și a vorbit despre momentul stânjenitor abia la final. Cântăreața a făcut publice imaginile și au ajuns imediat virale. Află, în articol, ce a pățit celebra artistă!

Andreea Bălan este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, cu o carieră de peste 25 de ani în domeniul muzical. Era doar o adolescentă atunci când a debutat cu trupa Andre, alături de Andreea Antonescu. De-a lungul timpului, cântăreața a muncit din greu și a devenit cunoscută pentru prestațiile sale impecabile. Pe lângă talentul muzical, vedeta este recunoscută și pentru coregrafiile sale. Din cauza complexității momentelor, uneori, întâmpină și provocări.

Andreea Bălan este cunoscută pentru complexitatea coreografiilor sale, realizate împreună cu Petrișor Ruge și cu dansatoarele sale. De asemenea, artista schimbă numeroase ținute, iar concertele ei sunt adevărate show-uri.

Totuși, uneori mai apar și momente neprevăzute. Recent, vedeta a povestit ce a pățit în timpul unui concert din Ploiești. Mai exact, în momentul în care efectua o coregrafie dificilă, tocul i s-a rupt, dar nu a vrut să se oprească.

Spre uimirea fanilor, Andreea Bălan a continuat să danseze pe vârfuri ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cântăreața a dat dovadă de profesionalism, motiv pentru care nimeni din public nu și-a dat seama de ce s-a întâmplat.

„Indiferent de obstacol, mergi mai departe! La Ploiești, la un moment dat, mi s-a rupt tocul și am dansat mai departe, iar la final am oferit amintire perechea de ghete. La fiecare show schimb în jur de opt ținute cu tot cu încălțăminte, așa că se pot rupe, nu-i problemă”, a scris Andreea Bălan pe TikTok.

Concertul a avut loc pe 14 martie, la Casa de Cultură a Sindicatelor Ploiești, și a fost special pentru ea. Cântăreața a crescut în orașul respectiv. Astfel, și-a adus aminte de începuturile carierei. Mai mult decât atât, la un moment dat, le-a invitat pe scenă pe mama sa și pe fiicele ei.

„Pe scenă cu mama și îngerașii mei acasă, în Ploiești, unde cândva am fost mică, iar azi sunt mare. A fost foarte emoționant să revăd cabinele în care alergam acum 30 de ani și backstage-ul in care abia îmi stăpâneam emoțiile.

Cea mai mare bucurie este să cant cu fetițele mele și faptul că am făcut-o la Ploiești, acolo unde a început totul pentru mine, este încă un vis împlinit. M-am reîntors împreună cu ele pe scena în care am cântat primele melodii la 10 ani și m-am simțit din nou copil. Mama a urcat câteva clipe pe scenă cu noi și i-am mulțumit pentru toată grija și iubirea”, a scris Andreea Bălan pe Instagram.