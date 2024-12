Diandra a spus secretul relației cu Beni. Locuiesc în orașe diferite, dar mereu se...

Se poate spune că Diandra și Alex Beni formează cuplul surpriză din showbizul românesc. Cele două ispitede la Insula iubirii s-au revăzut după terminarea filmărilor din Thailanda și au rămas împreună. Deși locuiesc în orașe diferite, lucrurile între cei doi îndrăgostiți sunt cât se poate de serioase. Cum reușesc, de fapt, să aibă o relație la distanță?

Diandra a devenit cunoscută după participarea la Insula iubirii, acolo unde a fost ispită pe insula băieților. Încă din prima zi, bruneta a reușit să îi sucească mințile lui Andrei Rotaru, singurul concurent însurat.

Cei doi au format un cuplu pe toată durata filmărilor din Thailanda, însă la final Diandra a refuzat propunerea lui Andrei de a pleca împreună de pe insulă. După terminarea filmărilor de la Insula iubirii, Diandra și Alex Beni au decis să își acorde o șansă la fericire. Cele două ispite formează acum un cuplu, iar relația lor este cât se poate de serioasă. Vezi și: Adevărul în imagini despre ispita Alin Simoiu. Cuceritorul de la ”Insula Iubirii”, prins pe picior greșit!

Pe insula fetelor, Andrei Beni nu s-a remarcat în mod special, interacțiunile sale cu cele 5 concurente fiind de bun simț. Deși aproape că abia au interacționat la Insula iubirii, câteva luni distanță la terminarea filmărilor din Thailanda, fanii emisiunii au rămas cu gură căscată când au aflat că Beni și Diandra formează un cuplu. Cei doi s-au reîntâlnit la un eveniment public din Sighișoara, iar de atunci sunt de nedespărțit. Deși au încercat să scundă relație și să nu se afișeze public – cel puțin o perioadă, cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre

„Am început să vorbim tot mai mult, a rămas să ne vedem și cam asta. E un început de relație. E chiar ok, mi-a spus că ea avea altă părere despre mine, dar după ce m-a cunoscut și-a schimbat-o, la fel și eu aveam altă părere despre ea”, a spus Beni pentru SpyNews.

Între noi a fost o chestie super spontană, noi ne știam de la Insula Iubirii, dar nu am interacționat foarte mult. Pe final, când ne-am întors acasă, am mai schimbat câteva vorbe, dar nu am avut atunci o interacțiune foarte profundă. Ne-am revăzut la Sighișoara, era un eveniment, eu am plecat de la Cluj cu o prietenă și ne-am dus acolo. Eu nu știam că el o să fie acolo, ne-am întâlnit întâmplător.”, a completat Diandra.