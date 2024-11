Andrei de la ”Insula Iubirii”, declarații fără perdea, în scandalul declanșat de mama Cristinei, care l-a ”distrus” public! ”Suntem disperați! Să răspundă fără durere la ...”

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Andrei Rotaru de la ”Insula Iubirii” vorbește despre relația sa cu mama Cristinei, care i-a aruncat cuvinte grave pe durata emisiunii. Nici în prezent femeia nu pare să fi revenit la sentimente mai bune, iar concurentul face acum lumină.

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Andrei de la ”Insula Iubirii” îi pune la punct pe Diandra și pe Eric, vorbește despre hate-ul primit și despre actuala situație cu Cristina. Iar asta nu e tot! Bărbatul spune și ce se întânplă între el și fosta soacră. Mama Cristinei a avut mai multe reacții șocante la adresa acestuia pe durata difuzării emisiunii.

„Andrei Rotaru, stop, deja ai încălcat orice limita a familiei mele. Gata cu victimizarea, suntem disperați pentru ce scoți pe gură și acuzi soția ta de 10 ani… Ai profitat de iubirea ei pură, mi-ai adus fata în pragul disperării. Dacă unul din familia voastră aveți curajul să vă judecați cu mine, vă aștept în cele mai înalte tribunale. Trădători. Și acuzatori fără dovezi”, a scris mama Cristinei pe contul ei de Facebook, în urmă cu câteva săptămâni, dovadă că era foc și pară pe fostul ginere.

Andrei de la Insula Iubirii: ”Să răspundă fără durere la ceea ce s-a întâmplat!”

Acum, Andrei și Cristina pare că și-au găsit liniștea și sunt pe drumul cel bun, însă mama concurentei pare să nu fie de acord cu decizia celor doi. Chiar și așa, concurentul speră la zile mai bune și are răbdare ca fosta soacră să le dea binecuvântarea împăcării.

”Fiecare om are procesul lui. Eu aș vrea să i-l dau pe al meu, dar nu am cum. Îmi pare rău că am rănit atât de tare! Chiar când am plecat de acasă le-am zis să mă ducă la nebuni dacă o să fac ceva, atât de sigur eram, dar în acelați timp nu-mi dădeam seama că am atâtea lucruri pe care mi le doresc sau care mă dor. Știam, de fapt, dar le ascundem. Îmi pare mai rău de mama Cristinei decât de Cristina, fiindcă nu poate înțelege și accepta.

Ea vede altfel ca mamă. Vreau să îmi cer scuze față de ea și față de toată lumea, fiindcă am rănit, dar mi-ar plăcea ca ei să fie atât de deștepți încât să poată să răspundă fără durere la ceea ce s-a întâmplat”, a mărturisit Andrei, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

Pe lângă lămuririle cu privire la mama Cristinei, concurentul vorbește și despre ceea ce s-a întâmplat cu ispita Diandra în București, după ce le-a prezentat-o părinților lui, îl pune pe Eric la punct și spune la ce concluzii a ajuns după ședințele de terapie de cuplu. Detalii fără precedent despre fazele nedifuzate de producție, dar și despre starea emoțională a Cristinei, doar AICI.

