Diandra a recunoscut ce a făcut cu Andrei în baie, la Insula iubirii. Au fost sau nu intimi?

Insula Iubirii a ajuns la final, însă concurenții și ispitele încă sunt în vizorul publicului. Fanii emisiunii mai au încă multe întrebări despre ce s-a întâmplat în Thailanda și nu s-a văzut la televizor. Ei bine, acum Diandra a ieșit în față și a răspuns la una dintre cele mai arzătoare întrebări. Ce a făcut cu Andrei în baie, la Insula Iubirii?

După ce Insula Iubirii s-a terminat, Diandra și Andrei nu au plecat împreună, însă aceștia au mai păstrat pentru o perioadă legătura. Până la urmă au ajuns la concluzia că nu sunt potriviți unul pentru altul, în ciuda chimiei fantastice pe care susțineau că o au. Acum, Diandra a dat cărțile pe față și a spus tot despre Andrei.

Invitată în cadrul unui podcast, Diandra a făcut câteva dezvăluiri interesante. Printre altele, aceasta a răspuns la întrebarea de pe buzele tuturor și a spus exact ce se întâmpla în baie la Insula Iubirii. Cei care au urmărit emisiunea știu că ea și Andrei se retrăgeau de multe ori acolo, fapt ce a lăsat multe de înțeles.

Ei bine, se pare că Diandra și Andrei nu au fost intimi la Insula Iubirii, chiar dacă bărbatul a lăsat de înțeles altceva, atunci când un prezervativ deschis i-a căzut din buzunar.

„Nu era act sexual, dar a fost și faza cu prezervativul. Eu nu știam de el, am aflat de la televizor. Nu am înțeles, dar pot să bănuiesc. Înainte a fost cearta mea cu Andrei, i-a căzut din buzunar lângă Cornel și așa s-a dus mai departe. În plus, era desfăcut, na… ce să zic. Ne mai pupam, eram mai apropiați, mai intimi. Eu nu mi-am dorit să fiu chiar așa pe față”, a spus Diandra.