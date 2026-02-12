Acasă » Știri » Zodia care își va schimba viața radical din 13 februarie. Suferința și problemele se vor risipi

De: Simona Tudorache 12/02/2026 | 10:44
Zodia care își va schimba viața radical din 13 februarie. Suferința și problemele se vor risipi

Vremurile întunecoase se sfârșesc pentru un semn zodiacal după 13 februarie 2026. Astrologul Evan Nathaniel Grim susține că această zodie trece peste o perioadă grea, dar în curând va vedea soarele.

Această perioadă grea se termină pentru Balanță după data de 13 februarie 2026. În ultima vreme, nativii nu s-au mai simțit ei înșiși. Dar, potrivit astrologului Grim, acest lucru se schimbă, în sfârșit, după jumătatea lui februarie, deoarece Saturn și Neptun sunt pe cale să iasă din casa ghinionului.

„Acest semn zodiacal a suferit în tăcere ani de zile”, a spus Grim. „Dar sunt atât de aproape să se pună din nou pe picioare și să simtă că pot respira din nou. Deși viața poate părea plină de incertitudine, acest semn astrologic „trece de la provocări la binecuvântări ”, potrivit lui Grim.

Balanța a tras din greu, într-o perioadă plină de incertitudini. Nativii au luptat mult, dar acum sunt răsplătiți. Excelează la toate capitolele.

„A fost un tranzit monoton și ingrat. Au învățat cum să se dedice muncii lor sau cum să-și îmbunătățească condiția fizică”, a remarcat Grim. „Dar, în multe cazuri, munca lor a fost criticată aspru, considerându-se insuficientă. Chiar și atunci când simțeau că depășesc așteptările și excelează”, mai spune el.

După ce Saturn intră în Berbec pe 13 februarie, Balanța se poate aștepta să se simtă mai puțin sufocată.

Balanțele reușesc la toate capitolele

Sănătatea li se îmbunătățește, obiectivele sunt atinse, viața nu va mai fi la fel după 13 februarie. Va fi mult mai bine. Toată această energie astrologică va aduce mai puține frecușuri și va duce la mai puține obstacole la locul de muncă, iar Balanța va ști, în sfârșit, cum să se implice mai eficient în îndeplinirea sarcinilor sale. S-ar putea ca nativul să nu simtă imediat acestă transformare. Grim susține că, la început, aceste schimbări pozitive s-ar putea să nu fie la fel de evidente. Cu toate acestea, deoarece suntem în sezonul Vărsătorului până pe 18 februarie, Balanța trebuie să simtă o ușurare.

Este crucial ca Balanțele să rămână consecvente și să-și păstreze calmul. Deși sunt tentante să renunțe, munca lor asiduă este pe cale să fie răsplătită. De aceea este important să se concentreze pe ce au de făcut, fie că este vorba de planificarea a ceea ce vor face odată ce totul se va liniști, fie să se gândească la o soluție mai bună începând de acum.

Chiar dacă prezentul nu este în favoarea lor acum, asta nu înseamnă că trebuie să renunțe la orice speranță. E bine să se pregătească pentru o perioadă mai bună, care vine după 13 februarie!

