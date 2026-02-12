Acasă » Știri » Moartea suspectă a trei bebeluși pune autoritățile în alertă. Ce produs, comercializat și în România, ar fi consumat

Moartea suspectă a trei bebeluși pune autoritățile în alertă. Ce produs, comercializat și în România, ar fi consumat

De: Anca Chihaie 12/02/2026 | 10:43
Moartea suspectă a trei bebeluși pune autoritățile în alertă. Ce produs, comercializat și în România, ar fi consumat
Sursa foto: Freepik

O tragedie legată de siguranța alimentară zguduie Franța după ce un bebeluș din Toulouse a decedat, iar autoritățile investighează dacă moartea acestuia ar putea fi asociată cu consumul de lapte praf contaminat. Incidentul ridică semne de întrebare asupra unor loturi de produse destinate sugarilor, care au fost deja retrase de pe piață în mai multe țări, inclusiv în România.

Produsul suspectat de contaminare face parte dintr-un lot de lapte praf NAN, care a fost retras recent ca măsură preventivă. Autoritățile sanitare din Franța investighează dacă există o legătură directă între deces și prezența bacteriei sau a toxinelor periculoase în produs. Acesta este al treilea caz raportat în Franța în ultimele săptămâni, în contextul în care oficialii încearcă să clarifice amploarea riscului pentru sugarii care au consumat aceste formule.

Moartea suspectă a trei bebeluși pune autoritățile în alertă

Retragerea produselor implică mai multe branduri de renume, inclusiv Nestlé, Danone și Lactalis. Loturile afectate au fost vândute în zeci de țări, ceea ce indică o preocupare la nivel internațional privind siguranța alimentară. Toxina vizată, cereulida, poate provoca simptome digestive severe, precum greață și vărsături, iar autoritățile au adoptat măsuri preventive pentru a evita incidente similare.

Până în prezent, investigațiile nu au stabilit o legătură directă între consumul de lapte praf și decesele raportate. Anchetele sunt în desfășurare, atât pe plan medical, cât și judiciar, iar anchetatorii încearcă să determine dacă bacteriile sau toxinele identificate în produs au fost factorul determinant în cazurile tragice. În paralel, autoritățile monitorizează atent alte cazuri suspecte de îmbolnăvire, pentru a preveni apariția unor incidente suplimentare.

Pe lângă cele trei decese, aproximativ 50 de incidente legate de consumul formulelor retrase au fost raportate autorităților sanitare, dintre care 14 au necesitat spitalizare. În opt dintre aceste cazuri, s-a confirmat că sugarii au consumat produsele retrase, însă nu s-a putut demonstra o legătură cauzală directă cu prezența toxinelor. În toate situațiile, copiii spitalizați au revenit acasă, ceea ce indică faptul că majoritatea cazurilor nu au avut urmări severe.

Cazul a generat îngrijorare la nivel global în rândul părinților și al specialiștilor în nutriție, iar companiile implicate cooperează cu autoritățile pentru identificarea rapidă a sursei contaminării. Această situație evidențiază importanța monitorizării stricte a produselor alimentare pentru sugari și a măsurilor preventive care pot reduce riscul unor tragedii similare.

CITEŞTE ŞI: Noi descoperiri în cazul celor șase crime care au îngrozit Bulgaria. Ce indică rezultatele autopsiei bărbaților găsiţi morţi în rulotă

Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Minivacanța de Paște 2026. Câte zile libere vor fi și când reîncepe școala
Știri
Minivacanța de Paște 2026. Câte zile libere vor fi și când reîncepe școala
Tranzacția care îi costă pe frații Pavăl 823 de milioane de euro. Ce vor cumpăra aceștia
Știri
Tranzacția care îi costă pe frații Pavăl 823 de milioane de euro. Ce vor cumpăra aceștia
Carrefour își vinde magazinele! Frații Pavăl de la Dedeman vor prelua operațiunile retailerului 
Mediafax
Carrefour își vinde magazinele! Frații Pavăl de la Dedeman vor prelua operațiunile retailerului 
Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul „Plaha”?
Gandul.ro
Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A...
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost...
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
Digi24
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale...
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de...
Parteneri
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților
Digi 24
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților
Țara europeană care votează limitarea populației la 10 milioane. Planul extremei drepte care ar putea rupe acordurile cu UE
Digi24
Țara europeană care votează limitarea populației la 10 milioane. Planul extremei drepte care ar putea...
Ninsori timp de 11 zile în România: șoferii, avertizați privind drumurile afectate
Promotor.ro
Ninsori timp de 11 zile în România: șoferii, avertizați privind drumurile afectate
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
go4it.ro
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul „Plaha”?
Gandul.ro
Controversă peste Prut. Este Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, ambasadorul din serialul „Plaha”?
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Minivacanța de Paște 2026. Câte zile libere vor fi și când reîncepe școala
Minivacanța de Paște 2026. Câte zile libere vor fi și când reîncepe școala
Ipoteză surprinzătoare în cazul morții lui Kurt Cobain. Specialiștii spun că artistul nu s-a sinucis
Ipoteză surprinzătoare în cazul morții lui Kurt Cobain. Specialiștii spun că artistul nu s-a sinucis
Tranzacția care îi costă pe frații Pavăl 823 de milioane de euro. Ce vor cumpăra aceștia
Tranzacția care îi costă pe frații Pavăl 823 de milioane de euro. Ce vor cumpăra aceștia
Ar putea apărea o materie nouă în școli. Proiectul de lege a fost depus deja
Ar putea apărea o materie nouă în școli. Proiectul de lege a fost depus deja
Pasiunea pentru excelență în medicina privată din România SANADOR aniversează 25 de ani de la înființare
Pasiunea pentru excelență în medicina privată din România SANADOR aniversează 25 de ani de la înființare
Ce se întâmplă cu medaliile câștigate de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: „Investigăm ...
Ce se întâmplă cu medaliile câștigate de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: „Investigăm problema exactă”
Vezi toate știrile
×