Moartea suspectă a trei bebeluși pune autoritățile în alertă. Ce produs, comercializat și în România, ar fi consumat

O tragedie legată de siguranța alimentară zguduie Franța după ce un bebeluș din Toulouse a decedat, iar autoritățile investighează dacă moartea acestuia ar putea fi asociată cu consumul de lapte praf contaminat. Incidentul ridică semne de întrebare asupra unor loturi de produse destinate sugarilor, care au fost deja retrase de pe piață în mai multe țări, inclusiv în România.

Produsul suspectat de contaminare face parte dintr-un lot de lapte praf NAN, care a fost retras recent ca măsură preventivă. Autoritățile sanitare din Franța investighează dacă există o legătură directă între deces și prezența bacteriei sau a toxinelor periculoase în produs. Acesta este al treilea caz raportat în Franța în ultimele săptămâni, în contextul în care oficialii încearcă să clarifice amploarea riscului pentru sugarii care au consumat aceste formule.

Moartea suspectă a trei bebeluși pune autoritățile în alertă

Retragerea produselor implică mai multe branduri de renume, inclusiv Nestlé, Danone și Lactalis. Loturile afectate au fost vândute în zeci de țări, ceea ce indică o preocupare la nivel internațional privind siguranța alimentară. Toxina vizată, cereulida, poate provoca simptome digestive severe, precum greață și vărsături, iar autoritățile au adoptat măsuri preventive pentru a evita incidente similare.

Până în prezent, investigațiile nu au stabilit o legătură directă între consumul de lapte praf și decesele raportate. Anchetele sunt în desfășurare, atât pe plan medical, cât și judiciar, iar anchetatorii încearcă să determine dacă bacteriile sau toxinele identificate în produs au fost factorul determinant în cazurile tragice. În paralel, autoritățile monitorizează atent alte cazuri suspecte de îmbolnăvire, pentru a preveni apariția unor incidente suplimentare.

Pe lângă cele trei decese, aproximativ 50 de incidente legate de consumul formulelor retrase au fost raportate autorităților sanitare, dintre care 14 au necesitat spitalizare. În opt dintre aceste cazuri, s-a confirmat că sugarii au consumat produsele retrase, însă nu s-a putut demonstra o legătură cauzală directă cu prezența toxinelor. În toate situațiile, copiii spitalizați au revenit acasă, ceea ce indică faptul că majoritatea cazurilor nu au avut urmări severe.

Cazul a generat îngrijorare la nivel global în rândul părinților și al specialiștilor în nutriție, iar companiile implicate cooperează cu autoritățile pentru identificarea rapidă a sursei contaminării. Această situație evidențiază importanța monitorizării stricte a produselor alimentare pentru sugari și a măsurilor preventive care pot reduce riscul unor tragedii similare.

