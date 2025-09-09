Acasă » Exclusiv » Marius de la Insula Iubirii dă de pământ cu Oana Monea! Când și ce a vorbit, de fapt, cu ispita supremă ultima dată: „Nu și-a atins scopul după Insulă”

Marius de la Insula Iubirii dă de pământ cu Oana Monea! Când și ce a vorbit, de fapt, cu ispita supremă ultima dată: „Nu și-a atins scopul după Insulă"

Marius Avram face primele declarații și o pune la punct pe Oana Monea! Pentru CANCAN.RO, concurentul de la Insula Iubirii face lumină, după ce ispita a declarat recent că încă țin legătura. În plus, vedeta Antenei 1 spune de ce și-a iertat soția după ce aceasta i-a făcut declarații de dragoste lui Cătălin, în Thailanda, dar și cum cum se desfășoară căsnicia lor în prezent.

Recent, Oana Monea a dezvăluit că ea și Marius încă vorbesc, în ciuda faptului că acesta s-a împăcat cu soția sa, imediat după emisiunea din Thailanda. Supărat din cauza declarațiilor făcute de ispita supremă, concurentul de la Antena 1 iese la atac și spune lucrurilor pe nume. Nu doar că neagă că ar păstra legătura cu aceasta după ce el și Maria au decis să mai dea o șansă mariajului lor, însă o și pune la punct serios!

”Am mai vorbit cu ea doar până de Paște, apoi pauză! Ultimul mesaj a fost pe 26 august, când ea mi-a dat mesaj, să vadă cum sunt, ce fac. M-a deranjat să spună că am păstrat legătura. Ea mi-a zis să o sun cinci minute. Ce e asta?! Nu ținem legătura!

Face asta pentru notorietate! Nu și-a atins scopul după Insulă. N-am idee ce e în capul ei!”, a declarat Marius, pentru CANCAN.RO.

Cum s-au împăcat Maria și Marius după greșelile de pe Insulă

În timp ce Marius a decis să plece cu Oana Monea de pe Insulă și s-au sărutat în nenumărate rânduri la televizor, soția sa, Maria, i-a trimis mai multe mesaje siropoase lui Cătălin. Pe ultima sută de metri, chiar la dream date, concurenta a picat în ispită și s-a sărutat cu bărbatul în toaletă, unde spera ca nimeni să nu o vadă! N-a fost să fie cu noroc, însă, iar imaginile au fost văzute de toată țara.

Ba mai mult, la întoarcerea în România, Marius s-a întâlnit cu Oana și în Constanța, și în Craiova, dar, într-un final, s-ar fi despărțit de ea printr-un mesaj.

”Am ajuns la București cu avionul mai devreme, i-am zis Mariei că plec la Craiova, dar, de fapt, nu am mai ajuns la Craiova, ci am plecat la Oana, la Constanța. Am fost la sora ei să luam mașina, am cunoscut-o câteva minute, apoi am plecat la ea acasă. Am stat în seara aia la ea și încă o zi, apoi am mers la Craiova, unde am stat la hotel, nicidecum la mine acasă! Asta a fost toată aventura la Craiova.

După Craiova, am mai stat câteva săptămâni în România până să mă reîntorc în Anglia. Maria era deja acolo. Când m-am reîntors și eu acolo, am stat la fratele meu. Mai vorbeam cu Maria, mai vorbeam cu Oana… Eram distrus psihic.

Înainte cu o zi să revin în România, i-am dat un mesaj Oanei în care i-am zis că nu vreau să mai continuăm. A doua zi m-a sunat plângând, să mă întrebe de ce am luat decizia aceasta, am vorbit vreo 20 de minute pe cameră”, a explicat Marius.

Deși ambii au călcat strâmb și au picat testul iubirii din Thailanda, cei doi soți au decis să mai dea o șansa căsniciei lor. În ciuda greșelilor făcute, s-au împăcat și nu au mai divorțat, așa cum intenționau în timpul emisiunii.

”Cu Maria sunt bine. Încercăm să ne reparăm unul pe celălalt. Eu am trecut cu greu peste faza cu Cătălin… Eu cred că e 50-50 ce am făcut amândoi în emisiune. Poate mă mint pe mine, dar eu așa consider… Fiecare individ e unic”, a încheiat Marius, pentru CANCAN.RO.

Marius ar fi părăsit-o pe Oana Monea printr-un mesaj, apoi s-a întors la soție. (SURSA: INSTAGRAM.COM)

