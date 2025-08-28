Detonăm bomba de la Insula Iubirii! Imaginile care spun totul despre cuplul Bianca-Marian! Nu s-au mai abținut în plină zi și…

Detonăm bomba despre cuplul Bianca și Marian de la Insula Iubirii! CANCAN.RO i-a surprins și pe ei împreună, asta după ce săptămânile trecute v-am arătat primele poze cu Maria și Marius, care nu au divorțat după emisiune și s-au reîntors în Craiova. Acum, vă arătăm dovezi clare și despre brunetă și alesul inimii sale!

Bombă la Insula Iubirii! După ce v-am arătat cu Maria și Marius nu au divorțat cum inteționau, vă spunem că și Bianca și Marian sunt în continuare împreună! Chiar înainte cu o săptămână de marea finală a emisiunii de la Antena 1, CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi fix la scara blocului în care locuiesc! Deși Bianca s-a apropiat de italianul Mattia, iar iubitul ei a izbucnit în lacrimi și a părut devastat de imaginile prezentate de către Radu Vâlcan, cei doi au revenit acum la sentimente mult mai bune.

În ciuda obstacolelor, a ipostazelor compromițătoare și a tuturor criticilor din mediul online, se pare că iubirea lor a învins. Au mers contra valului de hate, iar relația lor a continuat. Chiar dacă telespectatorii au criticat-o dur pe Bianca, pe motiv că ar sta cu Marian pentru situația lui financiară și pentru că s-ar fi apropiat mult prea mult de Mattia, se pare ca afaceristul nu a ținut cont deloc de aceste aspecte și a preferat să nu îi spună ”adio” brunetei.

Recent, i-am surprins pe cei doi concurenți de la Insula Iubirii, chiar în fața blocului unde locuiesc împreună. Cel care și-a făcut apariția primul a fost Marian. În mașina sa de culoare neagră, participantul de la Antena 1 a așteptat minute bune după iubita sa, dovadă că este un bărbat extrem de răbdator și înțelegător. Îmbrăcat în alb, super aranjat așa cum ne-a obișnuit deja și în emisiune, acesta a stat a cumințel până când iubita sa și-a făcut apariția. Și ce mai apariție!

Îmbrăcată sexy, cu o rochie neagră, de lungime medie și ușor despicată, geanta și telefonul în mână, Bianca a atras toate privirile trecătorilor. În ciuda faptului că este aspru criticată în mediul online, concurenta de la Insulă arată de-a dreptul demențial. Semn că nu este atât de afectată de oamenii răutăcioși, tânăra radia de fericire când a dat ochii cu partenerul său.

Bianca și Marian, sărut pătimaș în plină zi

Tânăra s-a urcat imediat în mașina cu pricina și l-a sărutat pe Marian cu foooarte mult patos, fără să se mai ascundă de ochii curioșilor. Deși în Thailanda lucrurile păreau să scârțâie serios între ei, iar Marian a vărsat lacrimi amare când partenera sa interacționa cu Mattia, în viața de zi cu zi, pare-se, pasiunea dintre ei este la cote maxime. Vai, și ce sărutări, și ce priviri! Sunt de trei ani împreună, au fost aspru încercați pe continentul asiatic, dar dragostea lor a fost mai puternică decât orice și, aparent, cu chiu, cu vai, a învins!

După ce a schimbat câteva vorbe cu partenerul său și și-au înmânat câteva obiecte, Bianca s-a reîndreptat către locuința lor, iar Marian a părăsit locul sărutului pătimaș.

Ce să mai, imaginile vorbesc de la sine, așa că vă lăsăm să le savurați!

