Cristina Ich, amenințată cu moartea! Influencerița a făcut totul PUBLIC: ”Nu poți trăi liniștit știind că alții îți doresc răul”

Cristina Ich trece printr-o perioadă extrem de grea, după ce a devenit ținta unor amenințări grave cu moartea. Vedeta trăiește într-o stare de teamă constantă și a mărturisit că acest lucru a devenit parte din rutina ei zilnică.

Cristina Ich a mărturisit în mediul online că de ceva vreme primește amenințări cu moartea de la anumite persoane, iar această situație a determinat-o să facă plângere la poliție. Vedeta a recunoscut că nu iese niciodată singură din casă, dar nici măcar acest lucru tot nu a reușit să îi elimine frica.

Cristina Ich, ținta unor amenințări grave cu moartea

Vedeta atrage atenția asupra gravității acestor fapte și este șocată cum unii oameni pot să ajungă atât de departe. Mai mult decât atât Cristina mai spune că nu poate trăi liniștită știind că alții îi doresc răul.

„Am primit mesaje de amenințare. Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri? De ceva timp primesc mesaje cu: „o să te omor”, „o să-ți fac asta”și alte jurăminte de genul ăsta. Norocul meu e că, în mod normal, nu ies singură, dar asta nu elimină frica: îți este teamă să mai mergi pe stradă. Am depus plângere la poliție și am luat măsuri, dar e incredibil că unii ajung atât de departe. Nu poți trăi liniștit știind că alții îți doresc răul”, a fost mesajul postat de Cristina Ich în mediul online.

Cristina Ich a răbufnit după ce mesajul unei urmăritoare a ajuns, din greșeală la ea, iar în acel text era vorba chiar despre băiețelul ei. Vedeta a fost profund deranjată de felul în care cineva a ales să vorbească despre copilul ei, subliniind faptul că fiul ei este extraordinar și nimeni nu are dreptul să spună ceva despre el.

„leri am primit un mesaj care m-a enervat atât de tare. (A primit block). În loc să ajungă la prietenii ei, mesajul a ajuns la mine. Și suna cam așa: vai, nu o mai urmăresc pe asta de foarte mult timp, dar uite ce copil are, ha ha-ha.. si râdea. Întrebarea mea este: cum adică ce copil am? În afară de faptul că am un copil absolut superb și super smart, copil pe care orice mamă s-ar simți mândră să îl aibă. Un copil vesel care dansează și se bucură de viață, care e plin de energie…nu am înțeles unele ce vor să spună. În loc să aruncați cu răutăți gratuite mai bine v-ați uita mai atent la ce aveți voi acasă,”a mai spus vedeta în mediul online.

