Lyride, ploaia de meteori vizibilă din România în aprilie 2026. În ce noapte vezi „stele căzătoare”

În noaptea de 20 spre 21 aprilie, oamenii pot admira ploaia de meteori Lyride. Fenomenul astronomic poate fi observat și din România, mai ales în zonele cu cer senin și puțină poluare luminoasă. Află, în rândurile următoare, când va fi punctul maxim al acestei ploi de meteori.

Evenimentul, cunoscut și sub denumirea de „ploaia de stele”, se remarcă prin particule cosmice rapide și luminoase care trec pe bolta cerească, în apariții scurte și de mare intensitate. Cerul se va transforma, pentru câteva ore, într-un spectacol natural.

Ce sunt Lyridele, de fapt

Ploaia de meteori este considerată unul dintre cele mai vechi fenomene astronomice din istorie. Sunt un curent anual de meteori, pe care îi poți vedea zilele acestea și din România. Prima documentare a fenomenului astronomic apare în anul 687 î.e.n. și a fost consemnată de astronomii chinezi. Ei au descris fenomenul ca „stele căzătoare”.

Evenimentul se produce în momentul în care Pământul traversează o parte din spațiu care este încărcată cu particule de praf cosmic. Acestea sunt lăsate în urmă de cometa C/1861 G1 (Thatcher). Când intră în contact cu atmosfera terestră, fragmentele se aprind și se dezintegrează. Acest lucru apare pe cerul nopții sub forma unor dâre luminoase și vizibile cu ochiul liber.

De unde provine denumirea de Lyride

Numele fenomenului astronomic provine de la constelația Lyra, care este considerată a fi punctul radiant din care provin meteoriții. „Ploaia” aceasta este apreciată pentru modul în care particulele strălucesc, dar și pentru cât de imprevizibile sunt aparițiile pe cerul nopții.

Punctul maxim al Lyridelor

Anul acesta, noaptea de 22 spre 23 aprilie este estimată a fi punctul maxim al ploii de meteori. Cerul va fi ecranul uriaș al unui spectacol pe care nu ar trebui să îl ratați. Numărul de meteori va fi mult mai mare și vor cădea într-un timp mai scurt, potrivit specialiștilor. Aceștia estimează un număr de 20 de apariții pe oră.

Cele mai potrivite intervale pentru a vedea Lyridele sunt orele de la miezul nopții și până la răsăritul Soarelui. În acest interval orar, cerul este mai întunecat și veți putea vedea mai clar „stelele căzătoare”.

Lyridele în România

La noi în țară, ploaia de meteori se poate vedea în zonele cu cer senin sau fără poluare luminoasă. Specialiștii susțin că se pot vedea 20 de meteori pe oră, fiecare sub forma unei dâre luminoase rapide. Unii meteori sunt atât de rapizi încât lasă în urma lor particule luminoase doar pentru câteva fracțiuni de secunda.

Punctul radiant al fenomenului poate fi identificat în apropierea stelei Vega din constelația Lyra. Aceasta este situată spre nord-est și se va vedea foarte bine în a doua parte a nopții. Dacă nu sunteți pasionați de astronomie, nu trebuie să vă chinuiți să căutați locația pe cer. Specialiștii de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” spun că vom avea ce admira pe tot cerul.

Unde poți observa ploaia de meteori

Dacă locuiești la oraș și vrei să vezi acest spectacol de „stele căzătoare”, trebuie să cauți un loc care are puțină lumină artificială sau deloc. Iluminarea excesivă din orașe sau din parcuri reduce vizibilitatea meteorilor pe cer.

Cele mai bune locuri din care poți admira acest fenomen astronomic sunt zonele de câmpie, de deal sau zone de la marginea orașului, unde nu sunt case sau șoșele puternic luminate. Este important ca cerul să fie cât mai întunecat și sursele de lumină din zonă să fie puține sau inexistente, ca Lyridiele să fie observate cu ochiul liber.

Și, dacă te-ai gândit din start să scoți telescopul de la „naftalină” sau să îți cumperi repede unul pentru aceste seri, avem o veste proastă! Specialiștii nu recomandă privirea prin el, deoarece limitează câmpul vizual și reduce șansele de a surprinde fenomenul. Tu vei încerca să surprinzi fenomenul? Lasă-ne un comentariu.

