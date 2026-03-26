Cartofi de post „ca la București”, cu Maica Siluana: rețeta simplă de la Mânăstirea Mihai-Vodă

În bucătăria mănăstirii, lucrurile sunt așezate, liniștite și făcute cu rost. Maica Siluana de la Mănăstirea Mihai Vodă ne aduce o rețetă simplă, cu nume aparte: cartofi București. Nu sunt prăjiți, nu au crustă, ci sunt gătiți blând, la oală, așa cum a învățat chiar în inima Capitalei. Este o mâncare de post, curată și hrănitoare, care arată cât de mult poate însemna simplitatea atunci când este făcută cu grijă.

Ingredientele simple:

1 kg de cartofi

1 morcov

6–7 căței de usturoi

1 lingură de pătrunjel tocat

sare după gust

Cum se pregătește

Cartofii se curăță și se taie în bucăți potrivite, astfel încât să fiarbă uniform. Morcovul se curăță și se taie rondele subțiri, pentru a aduce o ușoară dulceață preparatului.

Se pun cartofii și morcovul într-o oală, se acoperă cu apă și se adaugă sare. Se lasă la fiert, la foc potrivit, până când cartofii devin fragezi, dar își păstrează forma.

Taina gustului stă în usturoi

Când cartofii sunt aproape gata, usturoiul se zdrobește și se adaugă direct peste ei. Nu este călit și nici prăjit. Se lasă să-și elibereze aroma în căldura preparatului.

În felul acesta, gustul rămâne blând și plin, fără asprime, iar mâncarea capătă o aromă adâncă, specifică bucătăriei simple de mănăstire.

Finalul care leagă toate aromele

La sfârșit, cartofii se scurg parțial de apă sau se lasă cu puțin lichid, cât să păstreze preparatul ușor umed. Se adaugă pătrunjelul tocat și se amestecă ușor.

Nu este o mâncare care caută să impresioneze prin aspect. Este o mâncare liniștită, așezată, în care fiecare ingredient își găsește locul.

Cum iese preparatul

Cartofii sunt fragezi, morcovul aduce o notă ușor dulce, iar usturoiul leagă totul într-un gust cald și familiar. Este o mâncare care amintește de simplitatea de altădată și de mesele făcute cu răbdare.

Cuvânt de încheiere

Această rețetă hrănește trupul, dar aduce și liniște. Așa cum spune Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae:

„În Maica Domnului avem în Cer o inimă de mamă.”

În această simplitate a bucatelor de post se regăsește, adesea, aceeași căldură și grijă, care ne așază în pace.

CITEȘTE ȘI: Foietaj cu pere, rețeta Maicii Iuliana de la Mănăstirea Pantocrator din Alba Iulia

Supa de chimen a maicii Varvara de la Mănăstirea Dintr-un Lemn: rețeta de post cu gust blând și efecte vindecătoare