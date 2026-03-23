Supa de chimen a maicii Varvara de la Mănăstirea Dintr-un Lemn: rețeta de post cu gust blând și efecte vindecătoare

În liniștea binecuvântată de la Mănăstirea Dintr-un Lemn, maica Varvara pregătește o supă de chimen așa cum s-a făcut din vechime: simplă, curată și plină de rost. Este o mâncare de post care nu doar hrănește, ci și alină, mai ales în zilele în care trupul cere ușurare, iar sufletul liniște.

Darul chimenului, hrană și vindecare

Chimenul este cunoscut pentru faptul că ajută digestia, calmează balonarea și susține buna funcționare a stomacului. În bucătăria monahală, nimic nu este întâmplător, iar această supă ușoară este aleasă tocmai pentru echilibrul pe care îl aduce organismului.

Maica Varvara spune adesea că mâncarea simplă, gătită cu răbdare, este cea mai potrivită în post, când trupul trebuie ușurat, nu împovărat.

Ingrediente pentru supa de post

1 litru apă

2 morcovi

1 păstârnac

2 cepe

1 ardei roșu

20 g ulei

10 g sare

100 g chimen

Cum se pregătește supa maicii Varvara

Legumele se curăță cu grijă și se taie mărunt, apoi se pun la fiert în apa cu puțină sare. Ceapa și ardeiul dau dulceață și culoare, în timp ce morcovul și păstârnacul așază gustul acela blând, de casă.

Se lasă la foc potrivit până când legumele se înmoaie bine și își lasă toată aroma în zeamă. Între timp, într-o tigaie mică, se încălzește uleiul și se adaugă chimenul, lăsându-l doar câteva clipe să-și elibereze parfumul specific.

Chimenul se adaugă apoi în oală, iar supa se mai lasă să fiarbă câteva minute, la foc mic, pentru ca aromele să se lege.

La final, supa poate fi pregătită în două feluri: se poate strecura pentru o variantă limpede sau se pot lăsa morcovii, păstârnacul și ardeiul în supă, pentru un preparat mai consistent și mai hrănitor.

Pentru un plus de gust, se poate servi cu crutoane din pâine prăjită, care completează foarte bine textura acestei mâncăruri simple.

O mâncare simplă, cu rost

În post, mesele nu sunt doar despre hrană, ci despre rânduială și cumpătare. Supa de chimen este una dintre acele mâncăruri care ajută la liniștirea trupului și la adunarea gândurilor.

Este potrivită pentru zilele reci, pentru momentele în care simți nevoia de ceva ușor sau pentru perioadele în care stomacul are nevoie de echilibru.

Cuvânt de învățătură

Sfântul Cuvios Ioan Scărarul spunea:

„Cel ce ține în mână toiagul rugăciunii, nu va putea să se împiedice”

Așa cum rugăciunea ne ține drepți pe cale, tot astfel și hrana curată și simplă ne ajută să rămânem în echilibru. Supa de chimen a maicii Varvara nu este doar o rețetă, ci și o lecție de liniște și măsură.

