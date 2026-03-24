Foietaj cu pere, rețeta Maicii Iuliana de la Mănăstirea Pantocrator din Alba Iulia

De: Paul Hangerli 24/03/2026 | 07:30
Foietaj cu pere, sursa-captură social media Trinitas

La mijloc de post, când căutăm liniștea și măsura în toate, Maica stareță Iuliana de la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia ne arată o rețetă simplă și deosebită: foietaj cu pere. Se pregătește ușor, este la îndemâna oricui și aduce în bucătărie o dulceață curată, fără grabă, fără prisos, așa cum se cuvine în aceste zile. Un desert care îmbină frumusețea simplității cu parfumul discret al toamnei.

Ingredientele, puține și bine rânduite

Pentru acest dulce de post avem nevoie de câteva daruri simple:

7–8 pere
1 pachet de foietaj
300 g zahăr brun
vișine din dulceață
apă
sirop de salvie

Din puțin, cu răbdare, se naște un preparat care bucură și trupul, și sufletul.

Pregătirea perelor, începutul lucrării

Perele se taie în jumătăți, pe lung, cu grijă, ca să-și păstreze forma.

Cu o linguriță, se scobește miezul, acolo unde sunt semințele, până se formează un mic „cuib”, pregătit să primească umplutura. Este un gest simplu, dar care cere atenție, ca fiecare jumătate să rămână întreagă și frumoasă.

Pentru a-și păstra culoarea, perele pot fi stropite cu puțin suc de lămâie.

Dulceața de vișine, inima preparatului

Vișinele din dulceață se pun la foc mic, împreună cu puțin sirop, dacă este nevoie.

Se lasă să scadă ușor, până devin legate și pline de aromă. Umplutura trebuie să fie densă, astfel încât să rămână în cuibul perelor, fără să curgă.

Apoi se lasă puțin la răcit, pentru a putea fi așezată cu grijă.

Maica Iuliana, sursa-captură social media Trinitas

Umplerea perelor, lucrare cu răbdare

Fiecare jumătate de pară se umple cu vișinele pregătite.

Astfel se nasc acele cuiburi dulci, în care se întâlnesc gustul acrișor al vișinelor cu dulceața blândă a perelor.

Așezarea pe foietaj

Foietajul se taie în bucăți potrivite, nici prea mici, nici prea mari.

Pe fiecare bucată se așază câte o jumătate de pară umplută. Marginile pot fi lăsate simple sau ușor ridicate, pentru a susține fructul și a păstra forma frumoasă în timpul coacerii.

Coacerea, răbdarea care desăvârșește

Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade.

Se lasă aproximativ 25–30 de minute, până când foietajul crește și capătă o culoare aurie, iar perele se înmoaie ușor, păstrându-și totuși forma.

În acest timp, bucătăria se umple de miros cald și liniștitor.

La final, dulceață și lumină

După ce se scot din cuptor, foietajele pot fi stropite ușor cu sirop de salvie, care aduce o notă fină și aparte.

Rezultatul este un desert echilibrat: foietaj crocant, pere fragede și un miez acrișor de vișine, bine legat.

În duh de post

Acest dulce simplu amintește că este  despre măsură, răbdare și curățire lăuntrică.

Așa cum spune Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului:

„Cel ce nu cunoaște postul, nu cunoaște Crucea.”

În liniștea bucătăriei, printre miresme blânde, învățăm că și lucrurile mici, făcute cu rost, pot aduce pace și bucurie.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Patru zodii au noroc total în aprilie. Banii, iubirea și succesul vin din toate direcțiile
Patru zodii au noroc total în aprilie. Banii, iubirea și succesul vin din toate direcțiile
Florin Prunea, dat afară de la Desafio. Pro TV a încercat să-și „fenteze” propriul regulament, ...
Florin Prunea, dat afară de la Desafio. Pro TV a încercat să-și „fenteze” propriul regulament, dar degeaba
André Onana, viață nouă la Trabzonspor. Cine este soția lui, farmacistă cu doctorat în SUA
André Onana, viață nouă la Trabzonspor. Cine este soția lui, farmacistă cu doctorat în SUA
Aurul negru al lumii: povestea fascinantă a caviarului Beluga din Iran
Aurul negru al lumii: povestea fascinantă a caviarului Beluga din Iran
Acești pensionari români riscă să rămână FĂRĂ pensie, dacă nu depun acest document până pe ...
Acești pensionari români riscă să rămână FĂRĂ pensie, dacă nu depun acest document până pe 31 martie 2026
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Vezi toate știrile