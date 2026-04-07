Cătălin Măruță a ajuns la România TV! Imaginile care au făcut înconjurul țării

Cătălin Măruță nu mai face parte din echipa PRO TV de ceva timp. Acesta s-a focusat pe podcastul său, însă, recent a apărut la România Tv. Un producător cunoscut de televiziune a făcut o postare pe pagina sa de Facebook despre asta.

Cătălin Măruță a fost unul dintre cei mai longevivi prezentatori. El a ales să nu mai continuie emisiunea care l-a făcut celebru, La Măruță, și a plecat de la PRO TV. Fostul prezentator s-a axat pe podcastul său care este ascultat de sute de români. De curând, o imagine virală a făcut înconjurul țării. Acesta a apărut pe postul România TV.

Cătălin Măruță la România TV

Cătălin are în spate o carieră impresionantă. De ceva timp și-a făcut propriul podcast, difuzat pe YouTube. Acolo el aduce diverse persoane din lumea showbizz-ului și discută despre viața personală, profesională și nu numai. De când nu mai este prezentator la emisiunea La Măruță, acesta s-a focusat mai mult pe mediul online. Ba mai mult, el și cu un medic vor colabora pentru o emisiune tot pe YouTube, acolo unde vor discuta teme legate de sănătate, nutriție și multe altele.

Recent, pe canalul România TV, a apărut fostul prezentator. În cadrul unei emisiuni de pe post, a apărut un videoclip cu prezentatorul în timp ce era la propriul podcast. De asemenea, imaginea a devenit virală și asta pentru că Adi Munteanu, un faimos producător TV a postat fotografia.

Cu ce se ocupă Cătălin Măruță de când nu mai lucrează la PRO TV

Pe lângă activitățile profesionale, Cătălin Măruță se ocupă de familia sa. Acesta merge mai des să o ia pe fiica sa de la școală și petrec mai mult timp împreună. Totodată, fostul prezentator a avut timp liber pentru a se gândi și la o idee de business. El și soția sa, Andra, au decis să își deschidă o afacere profitabilă. Aceștia vor comercializa diverse obiecte dedicate fanilor. Printre ele se pot regăsi și piese vestimentare, dar și obiecte promoționale care vor fi date oamenilor care participă la concertele Andrei. Putem spune că este o afacere bună pentru a face niște bani în plus.

