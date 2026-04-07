Cât costă un litru de benzină în Marțea Mare în benzinăriile din România și de ce motorina premium este mai ieftină

Prețurile carburanților rămân la niveluri exagerat de ridicate în România, iar diferențele dintre benzină și motorină continuă să îi sărăcească pe români. În București și în marile orașe, costul unui plin devine tot mai greu de ignorat, în timp ce piața înregistrează și situații neobișnuite, precum motorina premium mai ieftină decât cea standard.

Prețurile carburanților în București

În Capitală, benzina standard se vinde în prezent între 9,2 și 9,23 lei/litru, cele mai mici prețuri fiind la stațiile Lukoil, iar cele mai mari la OMV și Mol.

Benzina premium ajunge la valori mai ridicate, fiind comercializată între 9,6 lei/litru la Petrom și 9,86 lei/litru la Mol și OMV.

Motorina standard are prețuri cuprinse între 10,29 și 10,39 lei/litru, în timp ce motorina premium variază între 10,7 și 10,89 lei/litru.

Cât costă un plin în Capitală

Pentru un rezervor mediu de 50 de litri, șoferii din București plătesc:

aproximativ 460–465 lei pentru benzină standard

între 515 și 520 lei pentru motorină standard

În cazul variantelor premium, costul unui plin poate depăși ușor 490 lei la benzină și 540 lei la motorină.

Situația din marile orașe

Aceleași tendințe se regăsesc și în orașe precum Cluj, Iași, Timișoara sau Arad, unde prețurile sunt apropiate de cele din București. Diferențele sunt minore și țin mai ales de rețelele de distribuție și de concurența locală dintre benzinării.

În general, șoferii din marile centre urbane resimt aceleași presiuni asupra bugetului, indiferent de regiune.

Anomalie pe piața motorinei

O situație neobișnuită a atras atenția în ultimele zile. La unele stații Rompetrol, motorina premium este mai ieftină decât cea standard, diferența ajungând chiar și la aproape un leu pe litru.

Explicația ține de dinamica cererii și ofertei. Cererea pentru motorina standard a crescut în timp ce cererea pentru motorina premium a scăzut.

De asemenea, reluarea producției la rafinăria Petromidia a crescut disponibilitatea motorinei premium, în timp ce motorina standard continuă să fie în mare parte importată.

Măsuri ale Guvernului: reducerea accizei

Pentru a tempera creșterea prețurilor, Guvernul a decis într-un final, destul de tardiv și pare-se lipsit de orice eficiență, reducerea temporară a accizei la motorină cu 30 de bani pe litru.

Această măsură vine în contextul presiunilor economice și urmărește să reducă impactul asupra populației și transportatorilor. Totodată, autoritățile au introdus o contribuție de solidaritate pentru companiile din sectorul petrolier.

Tendințe pe piața carburanților

Piața carburanților rămâne volatilă, și este influențată de evoluțiile internaționale ale prețului petrolului, de costurile de import dar și de cererea internă în creștere.

Chiar dacă unele măsuri guvernamentale aduc ușoare corecții, nivelul general al prețurilor rămâne ridicat, iar șoferii trebuie să se adapteze unui nou normal în care un plin depășește frecvent 500 de lei.

