Ce salariu câștiga Nicolae Ceaușescu în perioada regimului comunist? Cum se majorau veniturile din salarii

De: Andreea Stăncescu 20/05/2026 | 13:55
În timpul regimului comunist, toate salariile importante din România erau stabilite și controlate direct de stat, inclusiv veniturile liderilor politici. De-a lungul anilor, mulți s-au întrebat cu cât este remunerat fostul președinte al României, Nicolae Ceaușescu în perioada în care conducea țara. Informațiile despre salariul acestuia au fost dezvăluite de Petre Gigea, care a explicat cum funcționa sistemul salarial în perioada comunistă și de ce veniturile conducerii erau atent limitate.

Nicolae Ceaușescu a condus România între 1967 și 22 decembrie 1989, perioadă care s-a încheiat odată cu prăbușirea regimului comunist din țară. Acesta a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Stat, după ce, în martie 1965, preluase deja conducerea Partidului Comunist Român, devenind una dintre cele mai influente figuri politice ale epocii comuniste.

Potrivit lui Petre Gigea majorările salariale erau aplicate o dată la aproximativ doi ani și erau destul de mici, în general între 2% și 5%. Cele mai importante domenii pentru economia comunistă, precum mineritul, metalurgia și industria grea, aveau prioritate atunci când se decideau creșteri de salarii.

Abia ulterior beneficiau de majorări și funcționarii publici sau reprezentanții aparatului administrativ. În acest sistem, conducerea statului trebuia să păstreze imaginea unei politici de austeritate, iar salariile liderilor politici erau atent controlate.

Ce salariu a avut Nicolae Ceaușescu

Nicolae Ceaușescu avea un salariu de aproximativ 12.000 de lei, la care se adăuga o indemnizație de conducere de 3.000 de lei. Astfel, venitul lunar ajungea la aproximativ 15.000 de lei net. Fostul ministru a povestit că au existat încercări de majorare a salariului președintelui, mai ales pentru că anumite funcții din industrie sau armată aveau venituri mai mari decât cele ale liderului statului.

A fost întocmit chiar un tabel prin care salariul lui Ceaușescu urma să crească, iar în funcție de acesta să fie ajustate și veniturile premierului, miniștrilor și vicepremierilor.

”Aveam argument că președintele , adică directorul general al VJ-ului, avea salarul mai mare decât ministrul Minelor. Erau unii generali care avea și soldă de grad și așa mai departe, care aveau salariul mai mare decât ministrul Forțelor Armate. Zic fă o propunere si a făcut un tabel (…) Și Ceaușescu avea 12.000 de lei salariu și 3.000 de indemnizație de conducere în total 15.000. Asta era net ce primea el în plic în fiecare an. Cam cât ar veni în dolari acum ca să facem? Era aproape 800 de dolari. Asta era cel mai mic salariu din lume”, a povestit Petre Gigea.

Totuși, Nicolae Ceaușescu ar fi refuzat de mai multe ori creșterea salarială propusă, considerând că suma este prea mare. În final, venitul său a fost majorat doar cu o sumă redusă, iar această decizie a influențat automat întreaga ierarhie salarială a conducerii politice din România comunistă.

