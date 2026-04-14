Lucian Viziru, despre mutarea din România. Ce a mărturisit actorul

Lucian Viziru a locuit timp de șapte ani în Germania. După această perioadă a revenit în România și s-a focusat pe producerea unei pelicule care a avut un real succes. Acum, actorul a vorbit despre o posibilă mutare, dar și cu ce se ocupă în momentul de față.

Lucian Viziru este unul dintre cei mai cunoscuți actori din țara noastră. Atunci când a ieșit din lumina reflectoarelor a decis să părăsească România și s-a stabilit în Germania. După ani de zile în care își câștiga existența antrenând copii la tenis, a revenit în țară. El a produs un film care a avut mare succes în industria cinematografică de la noi, iar acum pregătește încă unul. În plus, el a vorbit despre job-ul extra pe care îl are și planurile legate de o posibilă mutare.

Ce spune actorul despre mutarea din România

Lucian Viziru și-a petrecut șapte ani în Germania. Acolo nu mai era actor, ci antrenor de tenis. Din asta câștiga el bani, iar după această perioadă i s-a făcut dor de origini și s-a întors în țară. Revenirea sa a fost una în forță și asta pentru că nu a putut sta departe de platourile de filmare. De această dată a trecut de partea cealaltă a camerelor de filmare și s-a pus în rolul producătorului. „Norocoșii”, căci despre acest film este vorba, a fost unul dintre cele mai apreciate de publicul românesc. Și pentru că a ajuns la inimile lor a decis să mai producă încă o peliculă.

Actorul a povestit recent și despre o posibilă mutare. El a explicat că nu ar mai pleca din România, însă nu știe ce îi rezervă viitorul și nu poate spune cu certitudine că nu s-ar mai reloca niciodată.

În principiu aș vrea să rămân aici. Nu mai vreau să plec. Îmi place România în momentul de față. România a crescut foarte mult în ultimii ani. Am avut o perioadă de vreo 6-7 ani în care n-am mai fost deloc în România și, când m-am întors, am găsit-o foarte bine, în creștere din foarte multe puncte de vedere. Și cred că s-ar putea să rămânem aici, dar nu mai spun că nu mai plec niciodată, că nu se știe…, a spus el.

Pe lângă filmul pe care îl pregătește se ocupă în paralel cu tenisul. Antrenează în continuare, iar acest lucru nu îl poate decât bucura.

Nu m-am lăsat de tenis, în niciun caz! Antrenez în continuare, dar nu la nivelul la care o făceam în Germania. În sensul în care nu am același volum de ore. Adică acum am păstrat și o bucățică de antrenorat și mi-am dedicat mai mult din timpul pe care-l am producției de film, a mai adăugat Lucian Viziru.

