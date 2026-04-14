Acasă » Știri » Lucian Viziru, despre mutarea din România. Ce a mărturisit actorul

De: Denisa Crăciun 14/04/2026 | 17:42
Lucian Viziru a locuit timp de șapte ani în Germania. După această perioadă a revenit în România și s-a focusat pe producerea unei pelicule care a avut un real succes. Acum, actorul a vorbit despre o posibilă mutare, dar și cu ce se ocupă în momentul de față. 

Lucian Viziru este unul dintre cei mai cunoscuți actori din țara noastră. Atunci când a ieșit din lumina reflectoarelor a decis să părăsească România și s-a stabilit în Germania. După ani de zile în care își câștiga existența antrenând copii la tenis, a revenit în țară. El a produs un film care a avut mare succes în industria cinematografică de la noi, iar acum pregătește încă unul. În plus, el a vorbit despre job-ul extra pe care îl are și planurile legate de o posibilă mutare.

Ce spune actorul despre mutarea din România

Lucian Viziru și-a petrecut șapte ani în Germania. Acolo nu mai era actor, ci antrenor de tenis. Din asta câștiga el bani, iar după această perioadă i s-a făcut dor de origini și s-a întors în țară. Revenirea sa a fost una în forță și asta pentru că nu a putut sta departe de platourile de filmare. De această dată a trecut de partea cealaltă a camerelor de filmare și s-a pus în rolul producătorului. „Norocoșii”, căci despre acest film este vorba, a fost unul dintre cele mai apreciate de publicul românesc. Și pentru că a ajuns la inimile lor a decis să mai producă încă o peliculă.

Actorul a povestit recent și despre o posibilă mutare. El a explicat că nu ar mai pleca din România, însă nu știe ce îi rezervă viitorul și nu poate spune cu certitudine că nu s-ar mai reloca niciodată.

În principiu aș vrea să rămân aici. Nu mai vreau să plec. Îmi place România în momentul de față. România a crescut foarte mult în ultimii ani. Am avut o perioadă de vreo 6-7 ani în care n-am mai fost deloc în România și, când m-am întors, am găsit-o foarte bine, în creștere din foarte multe puncte de vedere. Și cred că s-ar putea să rămânem aici, dar nu mai spun că nu mai plec niciodată, că nu se știe…, a spus el.

Pe lângă filmul pe care îl pregătește se ocupă în paralel cu tenisul. Antrenează în continuare, iar acest lucru nu îl poate decât bucura.

Nu m-am lăsat de tenis, în niciun caz! Antrenez în continuare, dar nu la nivelul la care o făceam în Germania. În sensul în care nu am același volum de ore. Adică acum am păstrat și o bucățică de antrenorat și mi-am dedicat mai mult din timpul pe care-l am producției de film, a mai adăugat Lucian Viziru.

VEZI ȘI: Gaz pe foc, gagici pe fundal și outfit etern în poza cu Lucian Viziru pe care timpul n-a reușit s-o stingă. Cum arăta în 2007?

Povestea de dragoste dintre Lucian Viziru și Tania Budi. Motivul pentru care au pus capăt relației într-un timp foarte scurt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Codruța a dat lovitura după divorțul de Valentin Sanfira: „Așa-mi cântă inima acum”
Știri
Codruța a dat lovitura după divorțul de Valentin Sanfira: „Așa-mi cântă inima acum”
România, performanță uriașă la Olimpiada de Matematică pentru Fete! Cine sunt campioanele cu aur
Știri
România, performanță uriașă la Olimpiada de Matematică pentru Fete! Cine sunt campioanele cu aur
Colegiul Medicilor, avertisment privind informațiile despre cezariană de pe panourile din București: „Sunt lipsite de fundament științific”
Mediafax
Colegiul Medicilor, avertisment privind informațiile despre cezariană de pe panourile din București: „Sunt...
Băutura care poate fi înlocuitorul cafelei. Nu conține cofeină, calmează organismul, susține digestia și are efect diuretic
Gandul.ro
Băutura care poate fi înlocuitorul cafelei. Nu conține cofeină, calmează organismul, susține digestia...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că le-au vizitat
Adevarul
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că...
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel...
Franța vrea să interzică concertul lui Kanye West, programat pentru luna iunie, la Marsilia
Mediafax
Franța vrea să interzică concertul lui Kanye West, programat pentru luna iunie, la...
Parteneri
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme....
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop, 15 aprilie 2026. Zi dificilă pentru două zodii. Cine trebuie să fie atenți la bani
Click.ro
Horoscop, 15 aprilie 2026. Zi dificilă pentru două zodii. Cine trebuie să fie atenți la...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica materialelor
go4it.ro
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica...
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Băutura care poate fi înlocuitorul cafelei. Nu conține cofeină, calmează organismul, susține digestia și are efect diuretic
Gandul.ro
Băutura care poate fi înlocuitorul cafelei. Nu conține cofeină, calmează organismul, susține digestia și are...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Codruța a dat lovitura după divorțul de Valentin Sanfira: „Așa-mi cântă inima acum”
Codruța a dat lovitura după divorțul de Valentin Sanfira: „Așa-mi cântă inima acum”
România, performanță uriașă la Olimpiada de Matematică pentru Fete! Cine sunt campioanele cu aur
România, performanță uriașă la Olimpiada de Matematică pentru Fete! Cine sunt campioanele cu aur
Parcarea de lux din Cluj care a șocat internetul. Prețul ajunge la nivel de garsonieră
Parcarea de lux din Cluj care a șocat internetul. Prețul ajunge la nivel de garsonieră
Incendiu în București. Sinagoga din Piața Amzei a luat foc
Incendiu în București. Sinagoga din Piața Amzei a luat foc
Zbor de coșmar pentru Diana Pârvu și familia ei, chiar în a doua zi de Paște
Zbor de coșmar pentru Diana Pârvu și familia ei, chiar în a doua zi de Paște
Orașul din România care se află în topul celor mai sigure din Europa. Cât costă să locuiești aici
Orașul din România care se află în topul celor mai sigure din Europa. Cât costă să locuiești aici
Vezi toate știrile