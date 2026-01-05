Gaz pe foc, gagici pe fundal și outfit etern în poza cu Lucian Viziru pe care timpul n-a reușit s-o stingă. Cum arăta în 2007?

CANCAN.RO a scos din arhivele fierbinți ale anilor 2000 o poză care n-ar fi trebuit să ardă niciodată. E 2007. Club. Lumină slabă, fum gros, muzică tare. Și, în prim-plan, Lucian Viziru – fost solist Gaz pe Foc, actor de telenovele, idol de postere și bărbat aflat într-o perioadă din viață în care avea mai mult gaz pe foc decât avea formația al cărei nume i-a prezis destinul. Singur la masă, dar niciodată singur cu adevărat. Cu o burtică de consolare, privire sigură și aerul acela specific de „viața mea e un videoclip care încă se filmează”.

Cum arăta Lucian Viziru în 2007

Poza surprinde perfect o stare de spirit. Nu un moment. O epocă Viziru. Formația Gaz pe Foc se destrămase, dar Lucian intrase într-o fază în care viața personală ardea continuu. În cadru, pare singur. Doar că, în spatele lui, realitatea spune altceva: domnișoare aliniate strategic, ca la preselecție. Nu se știe dacă a fost casting, networking sau pur și simplu gravitație naturală.

Lucian Viziru n-a fost genul de bărbat care să stea vreodată singur într-un club. Chiar și când era între relații, universul se ocupa să nu fie un interval gol. Și nici fanele nu-l lăsau. Apărea Viziru, apăreau și ele. Simplu.

Forma fizică? Ușor rotunjită. Nimic dramatic. Clasica burtică de tranziție, apărută între două povești mari de dragoste, hrănit cu nopți târzii, despărțiri, replici de tipul „mai bem un pahar” și o relaxare asumată de star care știe că încă e pe val. Nu de la mâncare. De la viață. De unde tip de sală între atâtea dudui?

Lucian Viziru purta atunci ce purtau toți bărbații care aveau succes fără să-l explice: adidași curați, blugi, tricou Roberto Cavalli, geacă de piele. Outfit urban perfect, care nu s-a demodat nici azi. Genul de ținută care spune: nu m-am gândit prea mult, oricum arăt bine.

Cu acest outfit puteai merge la club, la filmări, la o întâlnire, la o despărțire sau direct într-o relație nouă. Practic, un all-inclusive vestimentar. Și, sincer, cu atâtea gagici în jur, îmbrăcămintea era doar o etapă temporară. Restul se subînțelege.

Și nu doar în viața personală avea parte de roluri feminine. Pe ecran, Viziru era omniprezent. „Numai iubirea”, „Lacrimi de iubire”, seriale în care apărea constant înconjurat de femei frumoase, drame, săruturi și conflicte. O carieră paralelă: actor în telenovele și protagonist de primă pagină în tabloide.

Palmares sentimental: când iubirea se scria la plural

Între 2006 și 2008, viața sentimentală a lui Viziru a fost un maraton mediatic. După relația serioasă cu Catrinel Sandu, care l-a marcat profund, a urmat idila cu Andreea Andrei, iepuraș Playboy, pictoriale, titluri mari, gelozii și zvonuri. Relația a fost intensă, dar complicată, iar presa nu l-a iertat nicio secundă.

Apoi a apărut Corina Caragea, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV, cuplată cu Viziru mai mult în ziare decât în realitate. Se scria că s-au cunoscut pe holurile trustului, că se mută împreună, că formează cuplul perfect. Realitatea? Viziru a negat totul. A spus clar că nu s-au întâlnit niciodată. Dar adevărul era deja depășit de poveste.

La un moment dat, tabloidele reușiseră performanța să-l încurce și pe el: ba o înșela pe Corina cu Andreea, ba invers, ba mai apărea o a treia femeie în ecuație. Practic, Lucian avea mai multe relații în presă decât în viața reală. Imaginea de cuceritor etern era atent întreținută, chiar și atunci când el încerca să o tempereze.

Iubire, muzică și ficțiune inspirată din realitate

Când dragostea devenea prea complicată, Viziru făcea ce știa mai bine: transforma totul în artă. Piesa „Am iertat-o”, de pe albumul „Predestinați”, părea scrisă direct din jurnal. Iertare, greșeli, timp care vindecă. Clipul filmat la Buftea, cu Diana Dumitrescu, completa perfect narativul bărbatului care a iubit mult și a pierdut pe măsură.

Scenele pasionale nu lipseau nici de pe micul ecran. Săruturi memorabile cu Gabriela Spanic, povești intense cu actrițe de top, secvențe care făceau rating și alimentau zvonuri. La un moment dat, Viziru era peste tot: pe TV, în reviste, în cluburi, în conversațiile de la mesele vecine.

Fotografia din 2007 ne readuce o Românie a telenovelelor, a tabloidelor tipărite, a idolilor care trăiau intens și public.

Lucian Viziru avea atunci gaz pe foc, iubiri, carieră, zvonuri, stil și o libertate pe care puțini o mai au azi. Azi e alt om, alt drum, fără atâta foc și mai ales fără gaz aruncat pe foc. Atunci era exact ce trebuia să fie: un personaj imposibil de ignorat, imposibil de șters și perfect pentru prima pagină.

CITEȘTE ȘI:

Cum arăta Iuliana Marciuc la începutul anilor 2000. Era una dintre figurile-simbol ale Televiziunii Române

Înainte de Salman Khan și Bollywood, Iulia Vântur râdea cu Marius Moga și mânca sandvișuri, nu curry