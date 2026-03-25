Acasă » Știri » Știri externe » Saga „Stăpânul Inelelor” va avea un nou film. Scenariul va fi scris de un celebru fan al lui J. R. R. Tolkien

Saga „Stăpânul Inelelor” va avea un nou film. Scenariul va fi scris de un celebru fan al lui J. R. R. Tolkien

De: Daniel Matei 25/03/2026 | 22:10
Saga „Stăpânul Inelelor” va avea un nou film. Scenariul va fi scris de un celebru fan al lui J. R. R. Tolkien
Sursa foto: Shutterstock

Stephen Colbert va scrie un nou film Stăpânul Inelelor după încheierea emisiunii „The Late Show”. Regizorul Peter Jackson, care a regizat trilogia Stăpânul Inelelor și trilogia Hobitul, a făcut anunțul surpriză printr-un videoclip pe rețelele sociale marți.

Colbert este un fan înfocat al lui J.R.R. Tolkien de-o viață și a avut chiar și o mică apariție în filmul lui Jackson din 2013, „Hobbitul: Dezolarea lui Smaug”, alături de soția și copiii săi.

Potrivit Deadline, filmul se va intitula „Stăpânul inelelor: Umbra trecutului” și va fi scris de Colbert, Philippa Boyens și Peter McGee. Acțiunea se desfășoară la 14 ani după moartea lui Frodo, iar filmul îi va arăta pe Sam, Merry și Pippin în timp ce pornesc să refacă primii pași ai aventurii lor. Între timp, fiica lui Sam, Elanor, descoperă „un secret îngropat de mult timp, care explică de ce Războiul Inelului a fost pe punctul de a fi pierdut înainte chiar de a începe”. Într-un videoclip cu Jackson, Colbert a spus că a fost inspirat să dezvolte o poveste după ce a recitit „Frăția Inelului” și s-a gândit la capitolele trei până la opt, care nu au fost incluse în adaptarea cinematografică a lui Jackson.

Stephen Colbert. Sursa foto: Profimedia

Despre ce va fi vorba în noul film din seria „Stăpânul inelelor”

Acțiunea are loc la 14 ani după moartea lui Frodo și urmărește personajele Sam, Merry și Pippin în timp ce retrăiesc primii pași ai aventurii lor. Între timp, fiica lui Sam, Elanor, descoperă „un secret ascuns de mult timp care explică de ce Războiul Inelelor aproape că a fost pierdut înainte să înceapă cu adevărat”.

Într-un videoclip cu Jackson, Colbert a spus că a fost inspirat să dezvolte povestea după ce a recitit Frăția Inelului și s-a gândit la capitolele trei până la opt, care nu au fost incluse în adaptarea cinematografică a lui Jackson.

„M-am gândit: stai, poate că asta ar putea fi o poveste de sine stătătoare care s-ar potrivi în povestea mai amplă. Am putea crea ceva care să fie complet fidel cărților, dar în același timp complet fidel filmelor?”, a spus el.

Colbert a spus că a planificat apoi o schiță a poveștii împreună cu fiul său, scenaristul Peter Colbert.

„Mi-a luat câțiva ani să-mi adun curajul să te sun, dar acum vreo doi ani am făcut-o. Ți-a plăcut suficient încât să discutăm despre asta… și nu aș putea fi mai fericit că [Warner Bros.] a adorat-o”, i-a spus Stephen Colbert lui Jackson.

