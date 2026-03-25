O actriță celebră a ajuns de nerecunoscut, iar fanii sunt extrem de îngrijorați. „Arată foarte nesănătos”

Apariția actriței Anya Taylor-Joy la o cină exclusivistă organizată înaintea premiilor Oscar a stârnit un val de reacții în mediul online, reaprinzând o dezbatere mai amplă despre standardele de frumusețe din industria filmului.

Evenimentul, găzduit de Dior și W Magazine la restaurantul Mr. Chow din Beverly Hills, a adus împreună numeroase nume importante de la Hollywood, însă prezența vedetei a devenit rapid subiectul principal de discuție pe internet, scrie Bored Panda.

Actrița, cunoscută pentru rolul din serialul The Queen’s Gambit, a ales o rochie maxi albă, tricotată, cu un decolteu adânc și detalii delicate din dantelă, completată de sandale albe, bijuterii fine și un sacou negru purtat lejer pe umeri. Apariția a fost una elegantă și minimalistă, accentuată de un coc simplu și un styling discret.

Celebra actriță, criticată pentru că a slăbit prea mult

Cu toate acestea, imediat după publicarea fotografiilor, atenția publicului s-a mutat de la ținută la silueta actriței. Numeroși utilizatori de pe rețelele sociale au comentat schimbările fizice vizibile, unii exprimând îngrijorare și descriind-o drept „de nerecunoscut” sau „nesănătoasă”.

Mai mulți comentatori au sugerat că imaginea sa reflectă o tendință tot mai vizibilă în Hollywood, și anume revenirea la un ideal de frumusețe extrem de nociv și considerat problematic de o parte a opiniei publice, acela al vedetelor mult prea slabe.

Taylor-Joy a participat la eveniment alături de soțul ei, muzicianul Malcolm McRae, la cină.Deși cuplul a pozat afectuos pentru fotografi, mulți utilizatori au spus că aspectul ei reflectă un trend mai larg care se răspândește în Hollywood.

„Ce-i cu look-ul ăsta anorexic pe care toată lumea pare să-l adopte?”, „Avea o frumusețe unică… dar acum pare foarte nesănătoasă.” ,„M-am săturat să văd femei transformându-se în schelete nesănătoase”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți la vederea imaginilor.

Unii au făcut referire și la medicamente pentru slăbit, întrebând dacă acestea ar putea avea un rol. Anya Taylor-Joy a vorbit în trecut despre relația ei cu sănătatea și imaginea corporală. Într-un interviu din 2019, a spus că este vegetariană de la 8 ani și că de când are aceste obiceiuri alimentare, se simte mai sănătoasă și are mai mută energie.

