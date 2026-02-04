Acasă » Știri » Mogoşu de la Constanța, condamnat la închisoare cu executare. Cum a comis-o tiktoker-ul

De: David Ioan 04/02/2026 | 14:41
Mogoşu de la Constanța, condamnat la închisoare cu executare. Cum a comis-o tiktoker-ul. Foto: TikTok

Cunoscutul creator de conținut de pe TikTok, Vasile Mogoșu, a primit miercuri, 28 ianuarie, o condamnare din partea magistraților Judecătoriei Constanța.

Instanța a decis ca acesta să execute 3 ani și o lună de închisoare pentru fapte de violență, tulburarea ordinii publice și ultraj contra bunelor moravuri. Hotărârea nu este însă definitivă și poate fi contestată în căile legale de atac.

Stoica Vasile-Iulian, cunoscut în mediul online sub numele de Vasile Mogoșu, a fost reținut după incidentul petrecut pe 29 iunie 2025, în jurul orei 18:00, când ar fi agresat o angajată a cafenelei Filicori din incinta City Mall Constanța. Victima ar fi fost împinsă în urma unui conflict spontan izbucnit în interiorul localului.

Potrivit informațiilor din dosar, în aceeași zi, Mogoșu ar fi avut și un alt comportament indecent într-un parc din Constanța, fiind acuzat că a expus în public părți intime ale corpului, faptă încadrată la ultraj contra bunelor moravuri. Aceste acțiuni au contribuit la deschiderea unui dosar penal complex, care a dus ulterior la reținerea și prezentarea sa în fața procurorilor.

La momentul producerii incidentului din cafenea, Vasile Mogoșu ar fi intrat în local și ar fi comandat o cafea, urmată de o apă. În momentul în care i-a fost adusă nota de plată, acesta ar fi refuzat să achite consumatia și ar fi ridicat tonul, susținând că nu intenționează să plătească.

Cum a comis-o tiktoker-ul

Angajata i-ar fi solicitat în mod repetat să achite comanda, moment în care tiktokerul ar fi bruscat-o. Ulterior, potrivit martorilor, acesta ar fi început să distrugă mai multe bunuri din interiorul cafenelei.

După incident, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Ulterior, a fost prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, care a formulat propunerea legală în vederea continuării procedurilor judiciare.

La nivel local, Vasile Mogoșu este o figură cunoscută, fiind urmărit de un public numeros pe platformele de socializare. Popularitatea sa online a făcut ca incidentul să atragă atenția opiniei publice, iar cazul a generat numeroase reacții în mediul digital.

În prezent, Mogoșu așteaptă soluționarea definitivă a dosarului, sentința pronunțată de Judecătoria Constanța putând fi atacată în instanțele superioare.

