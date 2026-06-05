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De ce s-au despărțit Camila Cabello și Henry Junior Chalhoub, moștenitorul imperiului de lux din Dubai. Dezvăluirile unei surse apropiate

De: Paul Hangerli 05/06/2026 | 08:10
De ce s-au despărțit Camila Cabello și Henry Junior Chalhoub, moștenitorul imperiului de lux din Dubai. Dezvăluirile unei surse apropiate
Faimosul cuplu s-a despărțit, sursa-colaj CANCAN.RO
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Camila Cabello și Henry Junior Chalhoub au pus capăt relației lor după mai bine de un an împreună. Deși și-au ținut povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor, cei doi au fost surprinși în repetate rânduri la evenimente mondene și în vacanțe romantice. Potrivit unor surse apropiate, despărțirea a venit după o discuție sinceră în care au ajuns la concluzia că relația lor nu avea viitor.

Camila Cabello și Henry Junior Chalhoub s-au despărțit

Potrivit revistei PEOPLE, Camila Cabello și Henry Junior Chalhoub s-au despărțit după o relație care a început la sfârșitul anului 2024.

Vestea a fost relatată inițial de TMZ, iar ulterior confirmată de publicația americană. Nici artista și nici omul de afaceri nu au comentat public informațiile privind separarea.

Potrivit unei surse citate de The Sun, despărțirea nu a fost una conflictuală.

„Camila și Henry au avut o conversație sinceră și au ajuns la concluzia că ar trebui să pună capăt relației. S-au distrat foarte mult împreună cât timp au fost un cuplu, însă nu era menit să fie. Situația este încă sensibilă, dar amândoi intră în această vară ca persoane singure”, a declarat sursa.

Cum a început povestea de dragoste

Camila Cabello, în vârstă de 29 de ani, și Henry Junior Chalhoub, de 40 de ani, au fost asociați pentru prima dată în noiembrie 2024. Cei doi s-au cunoscut la petrecerea organizată după o prezentare de modă Elie Saab în Arabia Saudită, iar relația lor a atras rapid atenția presei internaționale.

La începutul anului 2025 au fost fotografiați ținându-se de mână în Saint-Barthélemy, iar câteva luni mai târziu au apărut împreună la prezentarea Chanel din cadrul Paris Fashion Week.

În imaginile surprinse atunci, cei doi păreau extrem de apropiați, iar într-un videoclip devenit viral pe TikTok apăreau plimbându-se ținându-se de mână.

Camila Cabello: „Mă îndrăgostesc”

Deși a fost mereu discretă când a venit vorba despre viața sa sentimentală, Camila a lăsat să se înțeleagă că trăiește o poveste specială de dragoste. În vara anului trecut, după o vacanță romantică în Ibiza, artista a publicat pe Instagram o serie de fotografii care au stârnit numeroase speculații.

Într-una dintre imagini apărea ținând mâna unui bărbat, iar mesajul care însoțea postarea a atras imediat atenția fanilor. Aceasta a scris:

„Mă îndrăgostesc. Citesc ficțiune ore întregi. Exersez la chitară. Mănânc roșii de toate culorile, scot mâna pe geamul mașinii și mă joc cu vântul”

În timpul aceleiași vacanțe, Camila și Henry au fost fotografiați în timp ce se sărutau pe un ponton și apoi în apă, confirmând practic relația.

Ultima apariție împreună

Ultima apariție publică a cuplului a avut loc în aprilie 2026, la festivalul Coachella. Potrivit presei americane, cei doi au fost văzuți plimbându-se și ținându-se de mână printre participanți.

În cadrul festivalului, Camila a urcat și pe scenă alături de Young Thug pentru o interpretare-surpriză a hitului „Havana”. La doar câteva săptămâni după acea apariție, au început să apară informațiile privind despărțirea.

Cine este Henry Junior Chalhoub

Henry Junior Chalhoub provine din una dintre cele mai influente familii de afaceri din Orientul Mijlociu.

Familia sa a fondat Chalhoub Group, companie cu sediul în Dubai specializată în distribuția produselor de lux și parteneră a unor branduri importante precum Versace, Jimmy Choo, Jacquemus și mai multe mărci din portofoliul LVMH.

Potrivit TMZ, averea familiei este estimată la aproximativ 1,2 miliarde de dolari.

De ce își protejează Camila viața amoroasă

Camila Cabello a explicat încă din 2017 de ce preferă să își țină relațiile departe de atenția publicului.

„Înțeleg de ce oamenii sunt interesați de viața mea amoroasă, dar nu vreau să ofer acea parte din mine, pentru că este cea mai importantă”, declara artista într-un interviu pentru revista Latina.

Tot atunci, cântăreața vorbea despre viața pe care și-o dorește departe de presiunea celebrității.

„Vreau să compun cântece și să trăiesc experiențe extraordinare alături de oameni. Nu vreau să stau închisă într-o cameră de hotel și să fac doar interviuri și apariții pe covorul roșu. Nu acesta este stilul de viață pe care mi-l doresc.”

Pentru moment, nici Camila Cabello și nici Henry Junior Chalhoub nu au oferit declarații oficiale despre despărțire, însă apropiații susțin că decizia a fost una luată de comun acord și că amândoi încearcă să meargă mai departe separat.

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