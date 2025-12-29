Dana Rogoz, despre mutarea din România: „Vedem cum ne poartă viața”

Actrița Dana Rogoz, una dintre figurile apreciate ale scenei românești, a oferit recent o perspectivă rară asupra modului în care își prioritizează familia și cariera, abordând un subiect delicat: posibilitatea unei relocări în străinătate. Deși România a reprezentat și continuă să reprezinte locul în care și-a construit o carieră solidă și o viață personală stabilă, actrița nu exclude complet scenariul unei mutări, în anumite circumstanțe care ar implica siguranța și viitorul copiilor săi.

Una dintre metodele preferate de familie pentru a petrece timp împreună este călătoria cu autorulota, care le oferă libertatea de a explora diverse locuri și de a experimenta momente memorabile în natură. Totuși, aceste excursii nu sunt lipsite de peripeții: familia a întâmpinat situații imprevizibile, precum blocarea în câmpuri cu noroi sau nevoia de a apela la ajutor local pentru a putea continua călătoria.

Dana Rogoz, despre mutarea din România

În contextul discuției despre viața de familie și carieră, Dana Rogoz și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, au fost evidențiați ca un cuplu discret, dar foarte unit, care reușește să îmbine succesul profesional cu stabilitatea familială. Cei doi au reușit să își construiască cariere solide în România, în timp ce cresc doi copii și explorează diverse experiențe care să le îmbogățească viața de familie. În ciuda succesului local și a motivelor multiple pentru a rămâne în țară, perspectiva unei mutări peste hotare rămâne, pentru ei, mai mult o opțiune luată în considerare în situații excepționale.

Astfel de situații ar putea fi legate de nevoi speciale ale copiilor, cum ar fi accesul la servicii medicale care nu sunt disponibile în România, sau descoperirea unor talente deosebite ale acestora într-un domeniu ce nu poate fi explorat la adevăratul potențial în țară. În aceste cazuri, decizia de a părăsi România nu ar fi motivată de o dorință de a fugi, ci de o alegere conștientă.

„Nu am vorbit niciodată foarte serios, ci au fost doar gânduri, proiecții, exact cum explicam și mai sus. Un fel de «ce ar fi dacă?». Dar pentru copii, dacă ei ar avea nevoie la un moment dat de un serviciu medical anume, Doamne ferește!, ori dacă ar avea un talent excepțional într-un domeniu, care nu ar putea fi valorificat la maximum în țară, normal că am face această mutare. Dar, pe de altă parte, nu suntem nici genul de părinți care văd viitorul copiilor lor exclusiv în străinătate. Vedem cum ne poartă viața, mai sunt multe alte alegeri de făcut pentru ei, în fiecare zi…”, a mărturisit Dana Rogoz pentru Viva.

NU RATA: Dana Rogoz și aventura cu trenul prin Europa: o vacanță de neuitat alături de familie

CITEȘTE ȘI: Actrița de la PRO TV, cascadorie la 7 metri înălțime! Oamenii au scos telefoanele s-o filmeze: “M-au legat și m-au ridicat cu o macara”