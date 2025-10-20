Actrița de la PRO TV, cascadorie la 7 metri înălțime! Oamenii au scos telefoanele s-o filmeze: “M-au legat și m-au ridicat cu o macara”

Dana Rogoz a fost convocată în urmă cu câteva luni la filmările celui de-al doilea sezon al serialului “Groapa”, care are premiera pe platforma Voyo din 23 octombrie. După o pauză de 2 ani, actrița și-a reluat personajul Mari, menajara din casa familiei Vlahu. Actrița a oferit, pentru CANCAN.RO, detalii de culise despre cascadoria executată la o înălțime de 7 m în orașul Giurgiu. De această dată, Dana Rogoz a preferat să fie ea protagonista scenei cu grad ridicat de dificultate, fără să apeleze la dublură.

Dana Rogoz are experiență deplină pe platourile de filmare, dar și pe scenă, ea fiind lansată în domeniu încă din copilărie. Sezonul 2 din serialul “Groapa” a venit cu noi provocări pentru personajul ei.

“Am avut situații noi, diferite de jucat în forma asta. De exemplu a fost cu cascadorii, chestii pe care eu nu le-am mai făcut. De obicei aveam o dublură care făcea lucrurile astea. Uneori sunt anumite lucruri pe care doar o dublură le poate face. Dar acum chiar am vrut să fiu eu acolo, adică era interesant. Era o experiență pentru mine. Aveam și mare încredere în echipă, deci nu era vreun risc Doamne feșește să se întâmple ceva. Adică chiar aveam încredere!”, a povestit, pentru CANCAN.RO, Dana Rogoz.

Actrița a fost entuziasmată de când a citit scenariul și și-a dorit să execute scena căderii în gol. Iar pentru acest lucru, echipa a făcut pregătiri amănunțite, astfel încât fiecare detaliu a fost important. Dana Rogoz a dat dovată de relaxare, deși era suspendată la 7 metri și avea și spectatori, respectiv oamenii din blocurile vecine care erau curioși să aflle ce se întâmplă. Mai mult, și-au scos telefoanele din dotare pentru a surprinde cadrelele care li s-au părut mai interesante.

“Și, mă rog, m-au legat, mi-au făcut o platformă specială pe care să poată să mă ridice cu o macara la vreo 7 metri înălțime. A fost chiar interesant, dar m-am simțit ca într-un parc de distracție, sincer. Pare că eu cad, da. Aceea a fost făcută cu o macara, o întreagă instalație în Giurgiu. Oamenii ne filmau din alte blocuri. Dar chiar a fost interesant așa și provocator pentru mine. Adică eram așa de legată și de în siguranță încât simțeam că sunt într-un bungee jumping. Nu mi-a fost frică deloc nicio secundă. Lucram efectiv la expresie. Adică aveam echilibru emoțional cât să mă pot concentra pe alte lucruri și nu pe ce mi se întâmplă. Și a fost așa, cu plăcere”, a adăugat Dana Rogoz.

Actrița ne-a povestit că secvența cu pricina a fost exersată până când camera a surprins cea mai bună variantă, care a rămas de altfel în serial.

“Mi se pare că și a ieșit așa cum ne-am dorit și a fost foarte ok la final. Adică m-am tot plimbat sus, jos, sus, jos, cu macaraua niște ore. Așa se întâmplă, nu e o singură dată, nu iese niciodată din prima. La nivel vizual și împreună cu Milo, care a fost aici și cu ceilalți regizori, mi se pare că am construit lucruri foarte interesante. Se nasc unele lucruri la cadru, altele sunt foarte calculate, cum a fost asta. Mi-au luat măsurători ca să poată să construiască pentru mine acea platformă specială. Lucrurile au fost foarte calculate”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Dana Rogoz.

O altă scenă care a avut nevoie de pregătiri speciale și de mulți oameni, la propriu, la picioarele actriței a fost cea în care decorul se schimba în timp real și nu în mai multe secvențe legate.

“Au fost niște soluții foarte speciale care s-au construit la cadru. Era la un moment dat o secvență anume în care decorul se schimba în timp ce eu eram în cadru. Părea că mă mut în altă încăpere, dar de fapt erau vreo 20 de oameni din echipă care în timp ce eu mă priveam într-o oglindă, mutau decorul în spatele meu. Unul venea cu oglindă, unul venea cu lampă. Mi-aduceau hainele pentru următoarea secvență și eu mă schimbam la vedere și mă transformam în Mari din următoarea secvență, dar totul la cadru și era, efectiv, o rotire de cameră și în timp real în spate 20 de oameni pregăteau un decor, făceau ceva spectaculos realmente. Poți să păcălești, evident, cu o tăietură și e un alt cadru la o secvență, dar noi ne-am ambiționat atunci, am făcut și o întârziere de program, dar toți eram: nu, nu, e prea bună să nu o facem. Și până nu ne-a ieșit perfect, adică se schimba și lumina în cadru. Nimeni nu știa ce era la picioarele mele. Era cineva care îmi dădea un ruj, altul punea o veioză, unul aducea preșul, unul nu știu cum, adică era ceva incredibil. Și eram mai mult de 20 de oameni care lucram, și, de fapt, părea că sunt doar eu și Zina la cadru actori, dar oameni în echipă, full pe set, roiau în jurul nostru doar ca să iasă această întoarcere de cameră și această schimbare de decor, care era foarte, foarte inedită”, a dezvăluit actrița secrete de la filmări.

