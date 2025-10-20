Acasă » Exclusiv » Actrița de la PRO TV, cascadorie la 7 metri înălțime! Oamenii au scos telefoanele s-o filmeze: “M-au legat și m-au ridicat cu o macara”

Actrița de la PRO TV, cascadorie la 7 metri înălțime! Oamenii au scos telefoanele s-o filmeze: “M-au legat și m-au ridicat cu o macara”

De: Andreea Archip 20/10/2025 | 20:15
Actrița de la PRO TV, cascadorie la 7 metri înălțime! Oamenii au scos telefoanele s-o filmeze: “M-au legat și m-au ridicat cu o macara”

Dana Rogoz a fost convocată în urmă cu câteva luni la filmările celui de-al doilea sezon al serialului “Groapa”, care are premiera pe platforma Voyo din 23 octombrie. După o pauză de 2 ani, actrița și-a reluat personajul Mari, menajara din casa familiei Vlahu. Actrița a oferit, pentru CANCAN.RO,  detalii de culise despre cascadoria executată la o înălțime de 7 m în orașul Giurgiu. De această dată, Dana Rogoz a preferat să fie ea protagonista scenei cu grad ridicat de dificultate, fără să apeleze la dublură.

Dana Rogoz are experiență deplină pe platourile de filmare, dar și pe scenă, ea fiind lansată în domeniu încă din copilărie. Sezonul 2 din serialul  “Groapa” a venit cu noi provocări pentru personajul ei.

“Am avut situații noi, diferite de jucat în forma asta. De exemplu a fost cu cascadorii, chestii pe care eu nu le-am mai făcut. De obicei aveam o dublură care făcea lucrurile astea. Uneori sunt anumite lucruri pe care doar o dublură le poate face. Dar acum chiar am vrut să fiu eu acolo, adică era interesant. Era o experiență pentru mine. Aveam și mare încredere în echipă, deci nu era vreun risc Doamne feșește să se întâmple ceva. Adică chiar aveam încredere!”, a povestit, pentru CANCAN.RO, Dana Rogoz.

Dana Rogoz, despre cascadoria filmată pentru serialul Groapa

Actrița a fost entuziasmată de când a citit scenariul și și-a dorit să execute scena căderii în gol. Iar pentru acest lucru, echipa a făcut pregătiri amănunțite, astfel încât fiecare detaliu a fost important. Dana Rogoz a dat dovată de relaxare, deși era suspendată la 7 metri și avea și spectatori, respectiv oamenii din blocurile vecine care erau curioși să aflle ce se întâmplă. Mai mult, și-au scos telefoanele din dotare pentru a surprinde cadrelele care li s-au părut mai interesante.

Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

“Și, mă rog, m-au legat, mi-au făcut o platformă specială pe care să poată să mă ridice cu o macara la vreo 7 metri înălțime. A fost chiar interesant, dar m-am simțit ca într-un parc de distracție, sincer. Pare că eu cad, da. Aceea a fost făcută cu o macara, o întreagă instalație în Giurgiu. Oamenii ne filmau din alte blocuri.

Dar chiar a fost interesant așa și provocator pentru mine. Adică eram așa de legată și de în siguranță încât simțeam că sunt într-un bungee jumping. Nu mi-a fost frică deloc nicio secundă. Lucram efectiv la expresie. Adică aveam echilibru emoțional cât să mă pot concentra pe alte lucruri și nu pe ce mi se întâmplă. Și a fost așa, cu plăcere”, a adăugat Dana Rogoz.

Actrița ne-a povestit că secvența cu pricina a fost exersată până când camera a surprins cea mai bună variantă, care a rămas de altfel în serial.

“Mi se pare că și a ieșit așa cum ne-am dorit și a fost foarte ok la final. Adică m-am tot plimbat sus, jos, sus, jos, cu macaraua niște ore. Așa se întâmplă, nu e o singură dată, nu iese niciodată din prima.

La nivel vizual și împreună cu Milo, care a fost aici și cu ceilalți regizori, mi se pare că am construit lucruri foarte interesante. Se nasc unele lucruri la cadru, altele sunt foarte calculate, cum a fost asta.  Mi-au luat măsurători ca să poată să construiască pentru mine acea platformă specială. Lucrurile au fost foarte calculate”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Dana Rogoz.

Dana Rogoz, entuziasmată de provocările de pe platourile de filmare

O altă scenă care a avut nevoie de pregătiri speciale și de mulți oameni, la propriu, la picioarele actriței a fost cea în care decorul se schimba în timp real și nu în mai multe secvențe legate.

“Au fost niște soluții foarte speciale care s-au construit la cadru. Era la un moment dat o secvență anume în care decorul se schimba în timp ce eu eram în cadru. Părea că mă mut în altă încăpere, dar de fapt erau vreo 20 de oameni din echipă care în timp ce eu mă priveam într-o oglindă, mutau decorul în spatele meu.

Unul venea cu oglindă, unul venea cu lampă. Mi-aduceau hainele pentru următoarea secvență și eu mă schimbam la vedere și mă transformam în Mari din următoarea secvență, dar totul la cadru și era, efectiv, o rotire de cameră și în timp real în spate 20 de oameni pregăteau un decor, făceau ceva spectaculos realmente.

Poți să păcălești, evident, cu o tăietură și e un alt cadru la o secvență, dar noi ne-am ambiționat atunci, am făcut și o întârziere de program, dar toți eram: nu, nu, e prea bună să nu o facem. Și până nu ne-a ieșit perfect, adică se schimba și lumina în cadru.

Nimeni nu știa ce era la picioarele mele. Era cineva care îmi dădea un ruj, altul punea o veioză, unul aducea preșul, unul nu știu cum, adică era ceva incredibil. Și eram mai mult de 20 de oameni care lucram, și, de fapt, părea că sunt doar eu și Zina la cadru actori, dar oameni în echipă, full pe set, roiau în jurul nostru doar ca să iasă această întoarcere de cameră și această schimbare de decor, care era foarte, foarte inedită”, a dezvăluit actrița secrete de la filmări.

Foto: Instagram

NU RATA: Fiica Danei Rogoz, la primul ei job! Ce a trebuit să facă: „A avut oricum o zi foarte scurtă de lucru”

CITEȘTE ȘI: Soțul Danei Rogoz a luat copiii și s-a mutat la Viscri! Care este motivul

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Actorul din Las Fierbinți a divorțat după 20 de ani de căsnicie și s-a recăsătorit în SECRET. Primele imagini de la nunta cu 100 de invitați | EXCLUSIV
Exclusiv
Actorul din Las Fierbinți a divorțat după 20 de ani de căsnicie și s-a recăsătorit în SECRET. Primele…
Povestea fabuloasă de dragoste a lui Mircea Bravo! Old school pe bune: „Un pahar de prosecco…” şi i-a pus inelul pe deget în mai puţin de un an!
Exclusiv
Povestea fabuloasă de dragoste a lui Mircea Bravo! Old school pe bune: „Un pahar de prosecco…” şi i-a…
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două...
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață
Gandul.ro
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Scene cumplite în Ucraina: un bărbat filmat cum fuge cu o femeie rănită în brațe. Rușii împușcă civili pe străzile din Pokrovsk
Adevarul
Scene cumplite în Ucraina: un bărbat filmat cum fuge cu o femeie rănită...
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în...
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de fapt „râca” între el și soția Bianca ? „Mi s-a aprins scânteia! Are un succes fantastic ea!”
Click.ro
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de...
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți
Antena 3
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu...
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Digi 24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune...
Explicațiile unui fost judecător, după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: E total neconstituțională și discriminatorie
Digi24
Explicațiile unui fost judecător, după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: E total neconstituțională...
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și...
Tragedie în familia unui mare fotbalist! Fiul său a murit la doar 21 de ani, în urma unui accident de tractor
kanald.ro
Tragedie în familia unui mare fotbalist! Fiul său a murit la doar 21 de ani,...
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă acum cu ea: “O profesionistă umilită.”
kfetele.ro
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă...
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
WOWBiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp...
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
observatornews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi...
Noul Apple MacBook Pro obține cele mai bune performanțe în teste
go4it.ro
Noul Apple MacBook Pro obține cele mai bune performanțe în teste
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Ungurii își cer drepturile în România! Președintele lui Csikszereda cere intervenția de urgență a UDMR
Fanatik.ro
Ungurii își cer drepturile în România! Președintele lui Csikszereda cere intervenția de urgență a UDMR
La 33 de ani, fostul jucător tenis a confirmat că s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Fanatik.ro
La 33 de ani, fostul jucător tenis a confirmat că s-a căsătorit cu „cea mai...
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli...
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica ei! Primele imagini: Felicitări norei mele și primului meu fiu!
Romania TV
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica...
Producătorii seriei au pus mâna pe licența oficială FIFA
Go4Games
Producătorii seriei au pus mâna pe licența oficială FIFA
Blocuri cu mai multe scări. Proprietarii plătesc reparațiile și la scara vecină. Lege în România pentru costurile comune
Capital.ro
Blocuri cu mai multe scări. Proprietarii plătesc reparațiile și la scara vecină. Lege în România...
Ultima pensie din 2025 vine cu un bonus, dar nu pentru toți pensionarii. Venituri înghețate în 2026
evz.ro
Ultima pensie din 2025 vine cu un bonus, dar nu pentru toți pensionarii. Venituri înghețate...
Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză mare de șoferi de camion la noi
Gandul.ro
Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză...
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
as.ro
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o...
Tragedie în familia legendarului fotbalist! Fiul sau in varsta de 21 de ani a murit intr-un cumplit accident de tractor
radioimpuls.ro
Tragedie în familia legendarului fotbalist! Fiul sau in varsta de 21 de ani a murit...
Cine este bărbatul misterios alături de care Simona Halep s-a afișat în Dubai. Tatăl său are o funcție importantă în România
Fanatik.ro
Cine este bărbatul misterios alături de care Simona Halep s-a afișat în Dubai. Tatăl său...
Dezastru pentru CFR Cluj! Louis Munteanu s-a accidentat din nou! Ce probleme are atacantul lui Neluțu Varga. Exclusiv
Fanatik.ro
Dezastru pentru CFR Cluj! Louis Munteanu s-a accidentat din nou! Ce probleme are atacantul lui...
Știrile zilei, 15 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Patru familii, afectate de explozia din Rahova, au fost relocate în apartamente complet utilate. Alte ...
Patru familii, afectate de explozia din Rahova, au fost relocate în apartamente complet utilate. Alte 111 persoane sunt cazate în hotelurile din Capitală
Fosta antrenoare de la CSM București, reținută de Poliție în aeroport: ”M-au interogat despre ...
Fosta antrenoare de la CSM București, reținută de Poliție în aeroport: ”M-au interogat despre documente și plăți”
Doliu în lumea fotbalului! Portarul de 18 ani a fost găsit mort, după ce a căzut în plasa unor escroci
Doliu în lumea fotbalului! Portarul de 18 ani a fost găsit mort, după ce a căzut în plasa unor escroci
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 21 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 21 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
Ana Monteanu a fost găsită moartă în locuința unde lucra ca badantă. 2 copii au rămas acum orfani ...
Ana Monteanu a fost găsită moartă în locuința unde lucra ca badantă. 2 copii au rămas acum orfani de mamă
Bucurie mare în familia lui Jorge! Artistul a făcut anunțul: ”Ea este noua membră a familiei Papagheorghe”
Bucurie mare în familia lui Jorge! Artistul a făcut anunțul: ”Ea este noua membră a familiei Papagheorghe”
Vezi toate știrile
×