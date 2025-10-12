Fiica Danei Rogoz, la primul ei job! Ce a trebuit să facă: „A avut oricum o zi foarte scurtă de lucru”

Dana Rogoz a trăit momente emoționante alături de fiica ei Lia. Micuța a avut deja primul ei job la vârsta de doar 5 anișori, iar vedeta le-a spus fanilor despre ce este vorba. Află în rândurile de mai jos!

Fiica Danei Rogoz este definiția clară a proverbului: „Așchia nu sare departe de trunchi”. Micuța Lia și-a făcut deja debutul în lumea filmului și îi calcă pe urme mamei ei.

Fiica Danei Rogoz, la primul ei job

La fel ca fiica ei, Dana Rogoz și-a făcut intrarea în lumea cinematografică la o vârstă fragedă: 9 ani. Vedeta juca atunci rolul Abramburicăi în serialul „Abracadabra”.

Acum, a venit rândul Liei să ducă mai departe talentul mamei ei. Cu toate că nu este deloc străină de apariții TV și reclame, fiica Danei Rogoz a făcut pentru prima dată parte din filmările unui scurtmetraj.

Actrița își ține la curent fanii cu activitățile ei prin postări zilnice, iar acest moment special nu putea să nu fie împărtășit cu internauții. Dana Rogoz a publicat imagini cu fiica ei din prima ei zi de lucru și a dat de înțeles că cea mică a făcut o treabă foarte bună, semn că ar putea duce cu brio mai departe meseria mamei ei. Micuța Lia a avut o primă zi scurtă de lucru, așa că s-a putut bucura și de alte activități specifice vârstei, după filmări.

„Azi a fost prima ei zi de filmare pentru un scurtmetraj. Cred că se vede și din aceste fotografii, surprinse din spatele camerei de filmat, că micuța s-a simțit în largul ei. A avut oricum o zi foarte scurtă de lucru, așa că după am avut timp și de parc, și de desene și de prăjituri. Sunt tare mândră de ea, pentru răbdarea și atenția de care dă dovada. Cel puțin pana acum”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.

