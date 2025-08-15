Acasă » Știri » Soțul Danei Rogoz a luat copiii și s-a mutat la Viscri! Care este motivul

De: Denisa Iordache 15/08/2025 | 17:00
O schimbare neașteptată s-a petrecut în familia Danei Rogoz. Artista a mărturisit că soțul ei a luat decizia de a se muta cu cei doi copii la Viscri, într-o casă recent renovată. Cum s-a ajuns aici? Află în rândurile de mai jos!

Dana Rogoz și Radu Dragomir au achiziționat o casă săsească în Viscri, în urmă cu 5 ani. Cei doi luaseră atunci această decizie cu ocazia aniversării celor opt ani de căsnicie. Cu toate că locuința era degradată atunci când au cumpărat-o, cei doi au investit timp și bani pentru a o face pe placul lor.

Soțul Danei Rogoz a luat copiii și s-a mutat la Viscri

Dana Rogoz a mărturisit pe rețelele de socializare motivul real din spatele acestei mutări. Se pare că soțul ei, alături de cei doi copii, Vlad Luca și Lia Elena, și-au dorit să se retragă pentru o perioadă din agitația urbană din Capitală și să își încarce bateriile. Artista spune că timpul petrecut în natură și aer liber este foarte important pentru cei doi copii.

„Duminică asta a fost cu multă joacă. Am ieșit în parc, am mers cu bicicletă, am jucat petanque, badminton… desene animate, film, nebunieeeee! Am încercat să profit cât mai mult de timpul împreună cu ei, căci săptămâna această eu filmez în fiecare zi de dimineața și până seară, așa că ei trei vor pleca la Viscri.

Am hotărât împreună cu Radu că e mai bine să stea cu ei acolo, decât prin București. Doar că aseară ne era deja dor unii de ceilalți…”, a transmis Dana Rogoz.

Cum arată casa artistei

După cum vă spuneam, casa era în stadiul de ruină atunci când Dana Rogoz și Radu Dragomir s-au decis să o cumpere. Acum, după mult timp și bani investiți, cei doi se bucură de o casă de vacanță de vis. Recent, vedeta a făcut un mic tur al casei pentru urmăritorii ei și le-a arătat acestora progresele pe care le-a făcut (VEZI AICI VIDEO).

„Hai sa vă fac un tur al casei de la Viscri, așa cum e ea acum! Mai avem de lucru, dar tot sper să vă bucure. De fapt, cred că e genul de casă la care vom avea toată viața de lucru și, culmea, asta ne bucură!”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.

