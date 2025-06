Adevărul despre „viața perfectă” a Danei Rogoz. Cine o ajută la creșterea copiilor și de ce renunță pentru prima dată la vacanță: ”Nu e timp pentru asta”

E mereu zâmbitoare, discretă și aparent fără griji, dar realitatea Danei Rogoz nu e chiar una de poveste cu filtru roz. În spatele unei aparente simplități, actrița jonglează cu un program extrem de plin: repetiții, filmări, copii, renovări și planuri care se schimbă din mers. Ne-a povestit fără ocolișuri ce o ține în formă, cum reușește să își păstreze echilibrul, dar și cum este nevoită să se abată de la o ”tradiție” de familie.

Dana Rogoz jonglează cu spectacole, filmări și rolul de mamă, exact ca o acrobată profesionistă, dar fără să-și piardă zâmbetul! Într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO ea recunoaște că are gene bune, dar și câteva trucuri ca să rămână în formă. A povestit, de asemenea, că anul acesta a sacrificat vacanțele pentru carieră.

CANCAN.RO: Dana, ca de obciei, arăți foarte bine! Care este secretul siluetei tale?

Dana Rogoz: Cred că ajută genetica foarte mult, am gene bune probabil. Și, în rest, am o viață echilibrată, încerc să nu fac excese de niciun fel, încerc să fac și mișcare, mănânc orice, dar cu măsură. Cred că masura, echilibru și gena mă ajută.

CANCAN.RO: Faci sport frecvent?

Dana Rogoz: Da, fac. Nu pot să zic că…. adică sunt alte actrițe mult mai conștiincioase decât mine sau alte femei, dar încerc în tot haosul ăsta al programului să merg la sala.

Dar nu-l iau neapărat așa ca am obiectiv de cum arăt, ci de cum mă simt și imi face bine.

CANCAN.RO: În ce proiecte ești implicată?

Dana Rogoz: În teatru am multe spectacole. Am “Marea Pescuială”, am dat voce filmului Bambi, care e în cinematografe, am filmările pentru debutul lui Cristian Bota, în rol de regizor, el e un actor foarte bun, dar are debutul ca regizor.

Și în final de august o să filmez lungmetrajul lui Radu, al doilea după “Mo”. Chiar e o perioadă foarte aglomerată, foarte aglomerată, dar nu mă plâng.

”Nu e un an al vacanțelor, din păcate”

CANCAN.RO: Vacanțe? Voi mergeți des în vacanțe…

Dana Rogoz: Nu e un an al vacanțelor, din păcate. Sigur că te bucuri de proiecte profesionale… Eu voi avea maxim o săptămână vara asta și nu știm exact… dacă aș fi vrut să plecăm așa mai departe, cred că nu e timp pentru asta.

Nu știu, chiar nu știu, dar o săptămână să-mi iau și eu la moment dat liber și o să plec undeva cu copii, cu Radu. Dar abia la iarnă, probabil vom merge într-o altfel de vacanță.

CANCAN.RO: Muncești destul de mult, cine te ajută acasă cu copiii, cu gătitul, curățenia?

Dana Rogoz: Am pe cineva care mă ajută pe partea asta de curățenie. Când plec eu, e Radu acasă cu copiii, dar dacă plecăm amândoi, ne ajută doamna să rămână câteva ore în plus pentru copii. Încercăm să ne descurcăm.

CANCAN.RO: Ce activități preferate au copiii cu tine acasă?

Dana Rogoz: Facem tot felul de lucruri. Construim lego, pictăm, gătim, ne uităm la filme, de toate. În ce stadiu este renovarea casei de la Viscri?

E aproape finalizată. O parte a casei, partea veche care era încă în picioare pentru că o parte a căzut… dar cea care era ridicată, acum este renovată. Și mai urmează să mai construim anexe, dar asta nu se știe exact când. Le luăm pas cu pas. Dar momentan, da, putem să locuim în casă, vrem să ne bucurăm de ea.

