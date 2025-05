Dana Rogoz, momentul adevărului: a rupt tăcerea după 13 ani! “Nu eram foarte bine cu mine…”

Dana Rogoz este în lumina reflectoarelor din copilărie, iar pasiunea, cu care se transpune în fiecare rol, se vede indiferent că vorbim de teatru, film sau serial. Cu aceeași energie se ocupă îndeaproape de copii, momentele alături de soț și de Lia și Vlad fiind cele mai prețioase. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Dana Rogoz ne-a vorbit despre validarea muncii sale, despre momentele de așteptare să se întâmple ceva, dar și cum reușește să jongleze între familie și profesie.

Dana Rogoz are o perioadă plină pe plan profesional, iar un proiect la care a muncit și devine vizibil este “Marea pescuială”, film ce intră în cinematografe din 9 mai și în care o vom descoperi în rol de polițistă. Mai mult, oamenii din trafic au semnalat-o pe aplicația waze.

Dana Rogoz: „E o validare de care ai nevoie”

CANCAN.RO: Care este prima amintire pe care o ai de la premiile Gopo?

Dana Rogoz: Nu știu, cred că de prin 2012 – 2011, nici nu mai știu, sincer. Știu că eram cu Adela Popescu, eram îmbrăcată într-o rochie albastră și eram blondă. Nici nu se întâmpla aici, nu mai știu unde. Și eram la o masă, era ceva mai festiv cu niște mese, dar nu mai țin minte foarte bine când se întâmpla asta, acum foarte mulți ani.

CANCAN.RO: Cât de important este un astfel de premiu pentru un actor, pentru încrederea în talentul lui?

Dana Rogoz: Am fost o singură dată nominalizată la Gopo cu rolul Mo și nominalizarea în sine pentru mine a contat foarte mult. Poate sunt oameni pentru care contează mai puțin, dar pentru mine a contat. E o validare de care ai nevoie, pentru că nu avem o profesie în care lucrurile să fie evaluate așa foarte clar, adică să fie un barometru foarte clar. E o profesie subiectivă și atunci și ție ți-e greu uneori să știi: ești pe drumul care trebuie sau nu? Și printr-o nominalizare sau printr-un premiu te asigură că ești unde trebuie. Deci cred că pentru toată lumea contează.

Dana Rogoz: „Un moment încărcat, un moment în care nu eram eu foarte bine cu mine”

CANCAN.RO: Ai vorbit la un moment dat despre un rol pe care l-ai obținut și că a venit într-un moment în care nu prea mai sperai și ți-a făcut foarte bine. Poveștește-mi un pic despre perioada aceea.

Dana Rogoz: Așa e în profesia asta: sunt perioade în care ai foarte multe proiecte și efectiv nu știi cum să le împaci pe toate și nu știi la care să renunți ca să nu încurci oamenii. Și perioade în care ți se pare că e liniște și în liniștea aia absolut toți actorii trec prin ea. E un moment în care nu că te îndoiești de traseu sau că nu speri că o să mai existe, dar nu înțelegi. Nu înțelegi: ok, sunt în ea, se mai întâmplă sau nu?

Și eram într-un moment, de fapt, greu din mai multe puncte de vedere, nu neapărat profesionale. Era așa, un moment încărcat, un moment în care nu eram eu foarte bine cu mine. Și într-adevăr am fost la un casting și am luat acel casting, un rol pentru care o să și filmez acum în luna mai. E lungmetrajul de debut ca regizor al lui Cristian Bota. E un actor foarte bun, dar acum își face debutul în lungmetraj. Și, da, când a venit am zis: ah și din momentul ăla oricum s-au deschis toate și acum efectiv am o perioadă, așa se întâmplă, foarte încărcată și, nu știu, adică urmează proiect după proiect după proiect, inclusiv cu Radu o să filmez la final de august.

Dana Rogoz: „Am fost atenționați pe Waze de către restul oamenilor din trafic”

CANCAN.RO: Revii pe marele ecran cu un rol de polițistă în „Marea Pescuială”.

Dana Rogoz: A fost foarte simpatic așa procesul, am un rolișor acolo, am o perucă, păr scurt, am un look așa mai androgin. Și a fost simpatic la filmări, că filmam undeva pe marginea unei șosele, aveam o mașină de la filmări colantată ca mașină de poliție și am fost acolo nominalizați, adică am fost atenționați pe Waze de către restul oamenilor din trafic. Ei chiar ne au crezut că noi suntem polițiste și ne-au pus acolo semnul: atenție, poliție!

CANCAN.RO: Cum reușești să echilibrezi viața profesională cu viața acasă, alături de comorile tale? Și mă refer la Vlad și la Lia.

Dana Rogoz: Uneori prioritizez anumite proiecte, dar asta, rolul de mamă n-ai cum să renunți la el orice ai face. De exemplu, joc în independent, unde pot să-mi aleg anumite proiecte în care cred și chestia asta îmi dă oarecare relaxare apropo de timpul pe care-l dedic familiei. Depinde, depinde, e foarte… Nu e o rețetă, e o măsură pe care trebuie să o simți până la urmă.

