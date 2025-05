Dana Rogoz, acuzată că e prea slabă! Cum le-a răspuns haterilor

Dana Rogoz este cunoscută publicului larg nu doar pentru activitatea sa artistică, ci și pentru modul echilibrat în care reușește să îmbine viața profesională cu cea de familie. Actrița demonstrează că un stil de viață sănătos nu înseamnă neapărat eforturi extreme sau reguli rigide, ci mai degrabă o abordare naturală și disciplinată a rutinei zilnice. Fără să urmeze diete drastice sau să apeleze la rețete sofisticate, ea reușește să mențină o siluetă admirată de mulți și să se simtă confortabil în propria piele.

Chiar dacă aparițiile sale publice ar putea sugera o viață presărată cu privilegii sau acces la resurse exclusiviste, realitatea este una cât se poate de normală. Dana nu face parte din categoria celor care își planifică mesele la milimetru sau care se bazează pe consultanți personali pentru menținerea formei fizice. În schimb, optează pentru soluții simple, la îndemână, pe care oricine le-ar putea adopta: mersul pe jos, activitate fizică ușoară și o alimentație cât mai echilibrată, fără excese.

În spatele unei imagini aparent fără cusur, se află însă multă organizare. Rogoz se bazează pe disciplină și un program bine structurat pentru a-și gestiona eficient timpul între carieră, viața de familie și proiectele personale. Fără să se considere o persoană excesiv de strictă, ea recunoaște că regulile joacă un rol important în viața ei și a familiei sale. Această abordare o ajută nu doar în activitatea profesională, ci și în educația copiilor, cărora le insuflă încă de mici importanța respectării unor principii clare.

Un alt aspect ce o diferențiază pe Dana este modul în care își planifică vacanțele. În loc să apeleze la agenții sau organizatori de călătorii, preferă să se ocupe singură de toate detaliile, de la alegerea destinației până la stabilirea programului zilnic. Această implicare directă nu doar că îi oferă un plus de control, ci și satisfacția de a crea experiențe autentice pentru ea și familia sa.

În ciuda percepțiilor din exterior, Dana nu își construiește viața în jurul unei imagini de invidiat, ci în jurul unui set de valori personale care includ echilibrul, simplitatea și autenticitatea.

„Cred că par mai tânără atunci când sunt activă și fac ceea ce îmi place, mă ajută mult. Nu trebuie să faci tot timpul sport sau să mănânci perfect… Oamenii își închipuie diverse lucruri — chiar am primit un mesaj în care eram întrebată de unde îmi iau mâncarea, dacă fac cine știe ce lucruri extravagante sau dacă am un nutriționist care îmi calculează totul. Nu, nu am această viață. Am o viață normală, dar, după cum vedeți, încerc să îmi găsesc timp pentru mișcare, să merg mult pe jos sau să mănânc cât de sănătos se poate. Dar nu, nu am totul la linie”, a declarat Dana Rogoz, pentru Știrile Antena Stars.