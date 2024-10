Cum arată casa Danei Rogoz din Viscri, după ce a renovat-o. Și Regele Charles are aici o casă!

În urmă cu aproximativ 4 ani, Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, și-au cumpărat o casă în Viscri, satul unde și Regele Charles are o locuință. Inițial, clădirea era o ruină, însă actrița și partenerul ei de viață au renovat-o. Au investit bani frumoși în ea, iar acum arată total diferit. Chiar dacă nu este complet gata, vedeta a vrut să împărtășească imagini cu proprietatea ei. Mai mult, a surprins și reacția copiilor atunci când au văzut căsuța pentru prima dată.

Viscri este un sat turistic, iar datorită Regelui Charles a ajuns cunoscut la nivel internațional. Monarhul s-a îndrăgostit iremediabil de acest loc și chiar și-a cumpărat o casă aici în urmă cu doar câțiva ani. Se pare că localitatea a încântat-o și pe Dana Rogoz.

Dana Rogoz a mers în satul Viscri, alături de Radu Dragomir și de cei doi copii ai lor, pentru a vizita casa pe care au cumpărat-o acolo. În momentul în care au achiziționat-o, clădirea era o ruină și nu se putea locui în ea. Cei patru dormeau în rulotă atunci când mergeau în vizită.

Ei bine, casa nu este renovată complet, însă arată total diferit. Actrița, soțul ei și copiii lor au fost emoționați când au văzut proprietatea. Momentul a fost unul special, motiv pentru care Dana Rogoz a înregistrat reacțiile celor mici.

„Am vrut să adaug filmulețele integrale cu reacțiile noastre de ieri seară, când am intrat în căsuța noastră de la Viscri. Să le am mereu la îndemână, rapid, să le pot revedea exact așa, neprelucrate, de câte ori voi simți nevoia, peste ani. Nu pot să vă descriu ce sentiment!

Dana Rogoz a povestit că duminică seara, 27 octombrie 2024, au dormit pentru prima dată în casa lor din Viscri. În descrierea filmulețelor postate în mediul online, actrița a povestit cuma fost această experiență.

„De fiecare dată când veneam aici, dormeam în curtea casei, în rulotă. Dar aseară am dormit pentru prima oară în casa noastră, în patul nostru. Într-o cameră mobilată, cu piesele alese de noi în ultimii ani.

Am făcut focul în sobă pentru prima oară. Am umplut casa cu fum pentru prima oară. Apoi ne-am prins ce am greșit și, din mai multe încercări, am reușit să o ținem aprinsă și fierbinte toată noaptea.

Ne-au sărit oricum în ajutor vecinii, care ne-au adus și un calorifer electric. Am cumpărat așternuturi noi din prespălat și am făcut toți patul, cu grijă, cu veselie, cu gălăgie, de parcă luam parte la o ceremonie de familie importantă. Fiecare gest știam că se întâmpla pentru prima oară. De aici entuziasmul cu care… aprindeam lumina!”, a mai scris Dana Rogoz.