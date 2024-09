Presiune maximă pe Dana Rogoz, soțul nu mișcă un pai! A făcut propunerea și… ”Este viziunea ta!”

Dana Rogoz a făcut trecerea de la actorie la regie, iar anul trecut a reușit primul ei scurt-metraj. Actrița dezvăluie că a simțit nevoia să arate publicului ei și o altă latură a sa, cea de scenarist și regizor, iar emoțiile și așteptările au fost pe măsură. După debutul primului film regizat de ea, actrița lucrează deja la al doilea. Ținând cont că soțul ei, Radu Dragomir, este unul dintre cei mai apreciați regizori din România, am fost curioși să aflăm ce sfaturi i-a dat, dar și dacă cei doi sunt în competiție. Mai mult, actrița a vorbit și despre cei doi copii ai lor, Vlad și Lia, și de ce nu crede ea că ar fi pregătiți să-i urmeze cariera.

Dana Rogoz este de o viață pe micile ecrane, iar recent a făcut schimbarea și a ajuns să fie în spatele camerelor de filmat… cel puțin pentru scurt-metrajele pe care ea le regizează. CANCAN.RO a întâlnit-o pe actriță la o premieră de film, iar temele abordate în interviul exclusiv pe care vi l-am pregătit au fost despre schimbarea de carieră a actriței, ce sfaturi a primit de la soțul ei, dar și de ce nu consideră că cei doi copii ai lor ar trebui să îi urmeze cariera. Mai mult, actrița ne-a dezvăluit totuși cât de mult i-ar sprijini pe Vlad și Lia în cazul în care și-ar dori, totuși, să îi urmeze profesional pe părinți.

Radu Dragomir a împins-o pe Dana Rogoz pe drumul regiei, dar…: „Nu îi place să intervină”

CANCAN.RO: Ne aflăm, iată, la premiera unui nou film. Ce faci? Spune-mi cum ești în ultima perioadă, că nu ne-am mai văzut de multă vreme.

Dana Rogoz: Am un program foarte aglomerat, am început stagiunea la teatru, a început școala și grădinița copiilor. Am regizat un scurt metraj care a avut premiera anul trecut în România, dar am călătorit mult cu el în străinătate. Filmul a ajuns să călătorească mai mult decât mine. M-am apucat să scriu al doilea scurt metraj și am în plan să-l regizez.

CANCAN.RO: Este mai mare presiunea la al doilea scurt-metraj? Există mereu așteptări când facem al doilea?

Dana Rogoz: Da, există. Totdeauna și în teatru există presiunea la al doilea spectacol, astfel, al doilea este cel mai instabil pentru că știi cum a reacționat publicul la primul. Eu am tratat inițial ca pe o încercare și am mers cu capul înainte.

CANCAN.RO: Te-a ajutat și soțul tău în compunerea scenariului?

Dana Rogoz: Eu am scris scenariul inițial, i l-am propus lui ca regizor. El l-a citit și mi-a spus: „Dana, este viziunea ta!” El m-a încurajat să-l regizez eu pentru că altfel la el ar căpăta alte nuanțe, alte viziuni și m-a împins pe drumul regiei.

CANCAN.RO: Cum de nu ai insistat?

Dana Rogoz: Nu îi place să intervină în procesul acesta și nici eu nu vreau. Sigur că ne cerem părerea după ce scenariu este stabil ca și structură și cumva suportă feedback-ul.

CANCAN.RO: Îi vezi pe copiii tăi că vă moștenesc pasiunea aceasta?

Dana Rogoz: Nu știu ce să zic, este mult prea devreme. Mi-ar plăcea să fie liberi, creativi, să își aleagă profesia cu pasiune și din pasiune, oricare ar fi ea. Asta pe mine, și pe Radu, ne definește într-un fel. Ne-am ales din dragoste pentru asta calea și asta aș vrea să fie mesajul pe care ei să-l perceapă.

Dana Rogoz consideră că cei doi copii ai săi nu sunt pregătiți pentru o carieră în televiziune: „Vlad nu are responsabilitatea pe care eu o aveam la vârsta lui”

CANCAN.RO: Tu ai intrat în televiziune de când erai mică. Ai fi de acord ca ai tăi copii să înceapă dacă își doresc această carieră, ținând cont de toate sacrificiile pe care le-ai făcut tu de-a lungul copilăriei și adolescenței?

Dana Rogoz: De exemplu, Vlad nu cred că este pregătit în momentul acesta. Eu și copiii de la Abracadabra eram echilibrați emoțional, cu care se putea lucra ușor. Lia este foarte mică, iar Vlad încă nu are responsabilitatea pe care eu o aveam la vârsta lui. Mi-a spus la un moment dat: mami, mi-ar plăcea să joc într-un film și să fac banii mei. I-am spus că este un job, oamenii depind de el pe set, nu este după cum vrea el. Mie mi se pare că am avut o școală extraordinară de viață, eram un copil independent, muncitor, cu țintă, iar lucrurile astea m-au ajutat teribil de tare în viață, dar nici nu aș forța lucrurile.

CANCAN.RO: Ar avea un avantaj copiii tăi pentru că ai fi tu acolo care a trecut deja prin lucrurile astea și ai fi un fel de psiholog pentru ei, pe lângă mamă.

Dana Rogoz: E mult spus, dar am o experiență mai mare având în vedere că am crescut în fața publicului și știu ce înseamnă asta și aș fi putut să-i ajut.

CANCAN.RO: Să presupunem că dacă ai fi putut să mergi în acea perioadă la terapie, consideri că te-ar fi ajutat?

Dana Rogoz: Eram echilibrată, lumea respectivă îmi făcea bine, de multe ori filmările erau ca o evadare pentru mine. Era o bucurie să fiu acolo.

