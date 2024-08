Dana Rogoz, dezvăluiri sincere despre viaţa de familie. A făcut anunţul după 12 ani de căsnicie: „Fiecare decide pentru el”

Pentru CANCAN.RO, Dana Rogoz vorbește despre expunerea celor doi copii ai săi în mediul online, dar și despre pasiunile micuților ei. Lia și Vlad sunt doi copii extrem de ascultători, responsabili și receptivi, alături de care Dana și Radu călătoresc deseori.

Dana Rogoz este una dintre cele mai active persoane publice din mediul online. Actrița ține un soi de jurnal al lucrurilor care i se întâmplă și publică astfel cel puțin câte o fotografie pe zi. Ba mai mult decât atât, își implică și cei doi copii în postările sale, lucru care acum a devenit o obișnuință în familia actriței.

”Cred că este o disciplină pe care am căpătat-o în timp. Țin, într-adevăr, un jurnal al recunoștinței, al momentelor plăcute, al micile bucurii pe care le am în fiecare zi. A devenit un exercițiu de disciplină personală.

Este o opțiune personală să postăm copiii. Eu am fost un copil expus de când eram mică. Știu cumva din propria experiență care ar fi niște limite sănătoase. Sigur că există lucruri pe care le poți scăpa de sub control, dar e greu din exterior să îți dai seama cum ar trebui să se întâmple lucrurile în familia mea, fiecare decide pentru el. Eu am fost și sunt o persoană publică de când eram mică, mi-era foarte greu să îi ascund. A fost decizia mea, luată cu Radu, bineînțeles.

Nu îi implicăm în postări comerciale, sunt niște limite pe care le-a stabilit cu colaboratorii mei. Altfel, ei intră natural în postările mele, ca să nu trebuiască să îi întorc mereu cu spatele, să fac un efort din chestia asta sau când ies cu ei în oraș, să nu fie stresată să nu îi pozeze cineva, să nu-i vadă cineva. N-am vrut să creez din chestia asta ceva exagerat”, explică Dana Rogoz, pentru CANCAN.RO.

Dacă tot i-am adus în discuție pe micuții Danei Rogoz, am fost curioși să aflăm dacă Lia și Vlad moștenesc cumva talentul părinților.

”Vlad are o sensibilitate aparte pe care poate, la un moment dat, o să și-o canalizeze în zona aceasta artistică, dar momentan este interesat de matematică, robotică. Lia este încă la vârsta la care vrea să facă «pestacol», nu spectacol, dar trece etapa aceasta și nu știu dacă se va menține, dar momentan Lia este un copil mai docil, cu care s-a lucrat mai ușor din acest punct de vedere”, spune actrița.

Călătoriile Danei Rogoz în jurul lumii

Printre sutele de postări anuale pe care le regăsim pe conturile de socializare ale Danei, multe dintre ele sunt cu și despre călătorii. Dacă arunci un ochi pe Instagram-ul ei, ai crede că actrița este într-o vacanță fără sfârșit. Fie că alege destinații îndepăratate din Asia sau locații din România, Dana pare că ar călători fără pauză. Realitatea, spune ea, nu este chiar aceasta. Deși și-ar dori, actrița susține că nu călătorește chiar atâââât de des!

”Nu mai e nimic în plan, pentru că avem foarte multă treabă. Pare că mergem mult, pentru că postez și din alte vacanțe, dar real este că am avut aceste două săptămâni de concediu vara aceasta și nu știu când vom mai avea, dar nu ne plângem. Clar și copiii sunt pasionați de vacanțe și ne descurcăm foarte ușor cu ei. Pe avion sunt foarte disciplinați, respectă toate regulile. Sunt ca doi călători maturi”, încheie Dana Rogoz, pentru CANCAN.RO.

