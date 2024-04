Dana Rogoz, vecină cu Regele Charles! Cum arată casa din Viscri. FOTO

Dana Rogoz și soțul ei Radu Dragomir par să aibă o pasiune pentru casele vechi, istorice. În București, cei doi locuiesc într-o casă ce datează din anul 1900 și are o arhitectură specială, iar în urmă cu doar câțiva ani, aceștia și-au cumpărat și o casă de vacanță, în Viscri, pe care o renovează. Dana Rogoz este vecină cu Regele Charles, iar în curând casa de vacanță a acesteia o să fie gata. Cum arată locuința din Viscri a vedetei?

În anul 2020, atunci când au împlinit opt ani de căsătorie, Dana Rogoz și Radu Dragomir au făcut un pas important. Aceștia și-au dorit o casă de vacanță, într-un loc liniștit și au ajuns în satul Viscri, acolo unde are proprietăți și regele Charles al Marii Britanii. Cei doi și-au achiziționat aici o casă, care se afla la momentul respectiv într-o stare avansată de degradare. Însă, aceștia nu și-au dorit să o demoleze, așa s-au apucat de renovări.

Așa cum spuneam, Dana Rogoza și-a dorit să păstreze casa de vacanță din Viscri în forma în care a găsit-o, așa că în ciuda stării avansate de degradare a locuinței vedeta a început renovările. Lucrările au fost demarate în urmă cu ceva timp, dar încă nu au fost finalizate. În luna ianuarie a acestui an, actrița și familia ei au făcut o vizită în Viscri, iar Dana Rogoz le-a prezentat fanilor săi cum decurg renovările.

„Suntem în plină renovare la Viscri. Mai e încă foarte mult de lucru, dar ca să am o idee mai clară despre câte am făcut deja, e suficient să mă uit pe fotografiile noastre de când am achiziționat-o și până în prezent. Vreți să revin și cu videouri de pe șantier?”, a transmis Dana Rogoz.