Motivul pentru care Dana Rogoz a apelat la ajutorul unui terapeut, după ce a născut: „Am compensat cu tot”

Dana Rogoz a explicat de ce a decis să meargă la terapie. După nașterea primului său copil, actrița a trecut printr-o perioadă dificilă, pierzându-și tatăl. A apelat la ajutor specializat pentru a putea face față acelei situații și pentru a deveni o mamă mai bună pentru Vlad, iar ulterior și pentru Lia, care s-a alăturat familiei câțiva ani mai târziu.

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, sunt căsătoriți de 12 ani și au doi copii împreună. În martie 2014, actrița l-a născut pe fiul lor, Vlad, dar la scurt timp după aceea și-a pierdut tatăl. Această perioadă dificilă a determinat-o să apeleze la un psiholog pentru ajutor. Cuplul are și o fiică, Lia, născută în 2020.

Dana Rogoz a apelat la un terapeut după moartea tatălui ei

Vedeta povestește că și-a reprimat suferința după moartea tatălui său, concentrându-se complet pe rolul de mamă. Neparcurgând etapele normale ale doliului, actrița s-a confruntat cu mari probleme emoționale la un an după pierdere părintelui ei.

„Am compensat cu tot ce a presupus maternitatea și am ignorat acea durere. Ajunsesem ca la un an după moartea tatălui, eu de fapt să nu fi trăit deloc perioada de doliu care e firească, e sănătoasă. Era o situație în care pur și simplu trebuia să-mi spui un cuvânt sau să văd un obiect și să fie de nestăpânit durerea. Era ceva foarte, foarte acut”, a dezvăluit actrița, pentru Fresh by Unica.

Actrița a simțit că nu a avut ocazia să-și vindece rănile sufletești: „Aveam în fiecare noapte coșmaruri. Aveam nevoie de această igienă a minții. Am tot avut nevoie de acest loc, această cale de a mă cunoaște”.

Cum a ajutat-o pe Dana Rogoz terapia