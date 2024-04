Cum arată autorulota de lux cu care călătorește Dana Rogoz. Are 2 paturi, o zonă de luat masa, dulapuri și sertare

Dana Rogoz și soțul ei au decis, cu mult timp în urmă, să își ia o autorulotă cu care călătoresc foarte des. De asemenea, actrița a dezvăluit că au dormit în ea chiar și în fața grădiniței, unde merge fiica ei, Lia. Vedeta nu a avut nicio plecare plănuită, însă și ea familia ei și-au dorit o seară inedită. În plus, nu au mai fost nevoiți să se grăbească pentru a ajunge la unitatea de învățământ.

Dana Rogoz și soțul ei au fost mereu pasionați de călătoriile cu autorulota. Cei doi și-au petrecut așa chiar și luna de miere. Actrița a dezvăluit că au mers prin Europa timp de o lună. Ulterior, după ce au devenit părinți, s-au bucurat de acest gen de vacanțe împreună cu micuții lor, Lia și Vlad.

Dana Rogoz și Radu Dragomir au început să meargă împreună autorulota încă de când s-au căsătorit. Totuși, cei doi au continuat călătoriilor și după ce au devenit părinți. Mai mult decât atât, au amenajat-o frumos și s-au asigurat că au strictul necesar. Practic, este o casă pe patru roți.

Autorulota actriței este una destul de spațioasă. Are o masă și două canapele, unde servesc masa. Acestea se transformă apoi într-un pat. De asemenea, în spate este o altă zonă unde dorm copiii. Vedeta a ales și un mobilier practic. Ea are multe dulapuri și sertare pentru veselă și toate accesoriile necesare. Iar pentru a-i oferi un aer familiar, a ales diferite flori, ornamente și un covor superb.

Dana Rogoz și soțul ei se pregătesc să plece cu autorulota de Paște. Însă, nerăbdători fiind, au decis să petreacă o seară în familie în fața grădiniței, unde învață micuța Lia. Actrița a povestit că s-au simțit foarte bine toți patru.

„S-a întâmplat ca azi să am o filmare cu autorulota. Și dacă tot am echipat-o corespunzător și am pregătit-o pentru vacanța de Paște, Radu și cu mine ne-am decis, spontan, că ar fi drăguț că în noaptea această să dormim în ea.

Nu aveam timp să plecăm din București cu copiii, așa că doar am pornit autorulota din fața casei și am «călătorit» până la grădiniță Liei, adică la circa 5 minute de mers cu ea. Și iată cum în noaptea aceasta vom dormi în fața grădiniței! Am făcut asta și când era Vlad mic, la aceeași grădiniță.

Eram supărați că întârziam tot timpul, așa că am zis că în felul acesta, dormind în fața grădiniței în autorulotă, în sfârșit vom fi și noi o dată primii! Așa și cu Lia acum. Am luat cina, ne-am schimbat în pijamale, am făcut patul, i-am citit ceva lui Vlad, care a adormit deja, mai trebuie doar să o adormim și pe Lia, care e foarte entuziasmată de această seară cu totul inedită. Iar mâine dimineața ne vom trezi la ora obișnuită, dar nu vom fi pe grabă deloc.”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.