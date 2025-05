Dana Rogoz a recunoscut abia acum! ”Mi-a zis: mai bine că a murit el primul!”

Dana Rogoz și Radu Dragomir se bucură de viața de familie alături de copiii lor, Lia și Vlad. Însă viața de părinte, de multe ori, necesită răbdare, atenție și multă implicare. Nu de puține ori, părinții sunt puși în fața unor fapte cu care nu știu cum să se confrunte. Actrița recunoaște că a fost de multe ori pusă în situații dificile și nu a știut cum să le răspundă copiilor săi la anumite întrebări. În plus, fiul ei cel mare a ajuns să fie atât de afectat de un subiect, încât nu își mai dorește să își sărbătorească ziua de naștere. Ce s-a întâmplat ne spune Dana Rogoz într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Dana Rogoz este de o viață în fața camerelor, iar recent a jucat într-o nouă producție cinematografică. Marea Pecuială este filmul în care o puteți vedea pe actriță, alături de nume grele din industrie. Și, pentru că scenariul filmului este despre patru prieteni care au ca ritual săptămânal pescuitul, Dana ne-a dezvăluit ce program au ea și prietenele sale vineri de vineri, fără soții lor, desigur. În plus, vedeta spune că pregătește o surpriză pentru când va împlini 40 de ani și va petrece, tot cu fetele, în Paris. De ce a luat această decizie, aflați în rândurile care urmează. Totodată, vorbește și despre sensibilitatea aparte a fiului ei, dar și de pragmatismul mezinei familiei.

Dana Rogoz, pusă în dificultate: „Vlad a fost foarte afectat! E un subiect dureros”

CANCAN.RO: Dana, mă bucur că ne întâlnim la avanpremiera Marea Pescuială. Am înțeles că ai un rol foarte interesant și te rog să ne spui mai multe despre el.

Dana Rogoz: Într-adevăr este un rol de polițistă și, sincer, nu era în lista rolurilor în care mă imaginam eu. A fost o surpriză. Am fost la casting cu rolul bine învățat și am luat rolul, joc o polițistă foarte serioasă, o polițistă corectă. Am jucat alături de Ecaterina Ladin și ne-am distrat foarte tare mai ales că pentru cei de pe șosea eram foarte credibile, în sensul că, ceilalți șoferi își dădeau flash-uri de Atenție, poliție! Am fost și semnalizate pe Waze. S-a oprit și Jandarmeria Română, eu am crezut că o să ne ceară actele, dar ei au venit să ne salute ca pe niște colegi. A trebuit să dau explicații, apoi m-au recunoscut.

CANCAN.RO: În film este vorba despre patru prieteni pescari care se întâlnesc la pescuit. Spune-mi dacă tu cu prietenele tale vă întâlniți o dată la ceva timp și aveți ceva stabilit?

Dana Rogoz: Aveam un ritual vineri seara, ne vedeam în fiecare săptămână ani la rândul. Era seara noastră, dar au început să apară mai mulți copii în grupul nostru. Nu ne mai întâlnim în fiecare seară, dar suntem prietene încă din școala generală și dacă nu mai reușim o dată pe săptămână, încercăm o dată pe lună. În urmă cu 10 ani am fost împreună în Paris și ne-am programat ca pentru 40 de ani să ne întâlnim cu toate să petrecem la Paris.

CANCAN.RO: Deci 40 de ani o să-i petreci cu fetele la Paris și cu soțul separat?

Dana Rogoz: În perioada aceea ne-am ales să fim un weekend acolo pentru că toate suntem născute în aceeași perioadă. Cu o parte am fost colegă de clasă în generală, apoi colege de liceu.

CANCAN.RO: Atât fetița ta îmi este dragă, cât și băiețelul. Îmi place cum vorbești cu ei și vreau să îmi spui dacă ați început să aveți discuții despre viață, mai profunde pentru că am văzut că au o inteligență emoțională aparte?

Dana Rogoz: Da, dar lăsăm cumva întrebările să vină de la ei. Așa am făcut și cu Vlad, nu ne-am ferit să le dăm răspunsul adevărat, adaptat vârstei lor, dar nu i-am mințit. Vlad a fost primul care a deschis subiecte despre moarte, discuții mai serioase care ne-au provocat și pe noi. Știa despre tatăl meu că murise când era foarte mic și pentru a nu-l speria i-am spus că a murit din alte cauză, de bătrânețe. Tata murind de leucemie, mi-a fost greu să-i spun și după aceea la orice boală s-ar fi speriat, dar mai târziu a aflat adevărul. A fost foarte afectat, mi-a zis că îl întristează foarte tare bătrânețea, iar pentru el este un subiect dureros. El nu se bucură când vine ziua lui de naștere pentru că își dă seama că el crește. Ne spune: „Asta înseamnă că eu cresc și dacă eu cresc, voi îmbătrâniți și o să muriți”. Are o sensibilitate aparte.

Actrița a recunoscut asta abia acum: „Nu mi-a fost ușor!”

CANCAN.RO: Și fetița?

Dana Rogoz: Lia pare că acceptă altfel. A murit câinele nostru, exact la aceeași vârstă când a aflat și Vlad despre moarte, și eram și eu, și Radu pregătiți să o luăm de la capăt cu întrebările, dar Lia a acceptat repede că acesta este ciclul vieții. Are niște mecanisme de autoapărare pe care singură și le activează. Mi-a zis că mai bine că a murit el primul și nu noi că altfel cine ar fi avut grijă de el.

CANCAN.RO: Cu cine seamănă Lia, fiind mai pragmatică? Sau Vlad că spuneai că este mai empatic?

Dana Rogoz: Lia are ceva mai mult de la mine și Vlad de la Radu. Eu am fost mai luptătoare, mai rezilientă, nu mi-a fost ușor de multe ori, dar am văzut tot timpul și partea frumoasă a lucrurilor și am mers mai departe.

