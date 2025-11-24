Dana Rogoz și aventura cu trenul prin Europa: o vacanță de neuitat alături de familie

Dana Rogoz, una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, a ales să își petreacă finalul anului 2024 într-un mod inedit. Împreună cu soțul ei și cei doi copii, vedeta a pornit într-o călătorie cu trenul prin mai multe țări europene, între 26 decembrie și 1 ianuarie

Dana Rogoz, aventură prin Europa

Familia a traversat aproximativ șapte țări, preferând trenul în locul avionului sau al mașinii. Această alegere a transformat vacanța într-o adevărată aventură, plină de momente memorabile.

Primul drum a fost pe ruta București–Budapesta, iar Dana Rogoz a povestit că biletele internaționale au trebuit cumpărate direct de la ghișeu, neexistând opțiunea de achiziție online.

Aceasta a relatat și experiența din vagonul de dormit: „Suntem în vagonul de dormit. Vagonul de dormit are două paturi, practic clasa întâi, iar cușeta este considerată ca fiind clasa a doua, deoarece are patru paturi. Eu când am mers la ghișeu, am întrebat dacă trenul acesta este cel cu WC și duș, iar doamna de acolo mi-a spus că depinde de ziua respectivă.”

Noi am riscat. Am zis că decât să luăm clasa a doua și să doarmă fiecare comod, în patul lui, mai bine riscăm că poate nimerim două paturi, WC și duș. Ei bine, nu am nimerit. Avem doar chiuvetă și este cel mai gălăgios compartiment din tren. Oricum este o aventură. Faptul că nu avem toaletă nu este așa o problemă, având în vedere că este un singur drum”, a povestit actrița.

Vacanţă de neuitat alături de familie

Pentru ca această experiență să rămână memorabilă, Dana Rogoz le-a pregătit copiilor jurnale de călătorie și ștampile speciale, astfel încât fiecare etapă a drumului să fie marcată.

Dana a mai subliniat și importanța căruciorului pentru fiica ei, Lia, aflată la o vârstă fragedă: „Încurajez toate mamele să își plimbe copiii cu căruțul, pentru că, uneori, sistemul de purtare este magic, însă după ce copilul crește mai mare dacă nu a fost obișnuit cu căruțul, nu îl mai acceptă. Lia este deja mare, iar în România nu avem nevoie de căruț, însă în călătorii, pentru genul nostru de aventură, este absolut esențial acest lucru. un copil, la vârsta ei, nu rezistă să meargă atât de mult pe jos și nici noi nu rezistăm să mergem atât de mult cu ea în cârcă”.

Trenurile cu care Dana Rogoz şi familia sa au călătorit au fost:

Tren Ister: București – Budapesta

Tren RJ1034: Budapesta – Viena

Tren OBB EN40462: Viena – Zurich

Tren IC1 718: Zurich – Lausanne

Tren IR 90: Lausanne – Montreux

Tren GoldenPass Belle Epoque PE 30: Montreux – Zweisimmen

Tren R 11: Zweisimmen – Spiez

Tren ICE: Spiez – Interlaken Ost

Tren Luzern – Interlaken Express PE [Panorama Express]: Interlaken Ost – Luzern

Tren IR 70: Luzern – Zurich

Tren OBB CIV 1181: Zurich – Hamburg

Tren EC390: Hamburg – Copenhaga

Tren 1094/546: Copenhaga – Stockholm

Ferry Viking Line Cinderella: Stockholm – Helsinki

