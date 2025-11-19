Dana Rogoz și Radu Dragomir au cui să predea ștafeta. Și asta pentru că ambii copii sunt atrași de lumea filmului. Nu este de mirare, având în vedere că Vlad și Lia au fost de mici familiarizați cu platourile de filmare, indicațiile regizorale, repetiții acasă și disciplina meseriei de actor. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița ne-a povestit despre debutul ambilor copii, ce s-a întâmplat pe platourile de filmare și ce temeri au avut ea și Radu ca părinți.

Dana Rogoz și-a făcut debutul în copilărie în lumina reflectoarelor cu Minisog și drumul ei a continuat în zona artistică. Iată că pasiunea pentru actorie este moștenită de ambii copii. Mezina familiei, Lia, are în palmares deja 3 filme, chiar dacă în primăvară a împlinit 5 ani. La rândul lui, Vlad, a jucat alături de mama sa, demonstrând că poate să ducă la bun sfârșit un rol complex.

Dana Rogoz: “La 5 ani Lia are 3 proiecte deja”

CANCAN.RO: Lia a debutat în film la 5 ani. Ca vârstă s-a întâmplat înaintea ta? Tu ești de mic copil pe platourile de filmare.

Dana Rogoz: Sincer, prima apariție o să fie, dar efectiv o trecere prin cadru, o să fie la Cristian Bota. Nu știu când o să aibă premiera, dar primul proiect la care a filmat a fost pentru lungmetrajul lui Cristian Bota, unde eu joc, dar nu era copilul meu. Era copilul Crinei Semciuc și trebuia la un moment dat să apară un copil la cadru și eu am adus-o la cadru. A fost prima ei filmare, la care am stat în spate. Asta era spre primăvară – vară, deci abia împlinise 5 ani. După care a filmat la Radu la lungmetraj, în septembrie. Și da, iarăși, într-un cadru din ăsta de familie, lucrurile puțin diferite.

În schimb, acum a avut primul scurtmetraj pentru care a dat castingul încă din vară. De mai multe ori s-a întâlnit cu regizoarea și unde eu am venit acolo doar în calitate de mama Liei, adică tutore la cadru, nu altceva. Și chiar a avut 4 zile, o zi de repetiție și 3 de filmare full și a fost super răbdătoare. Așa cam pe la aceeași vârstă, mama cred că știe mai bine, dar tot pe la vreo cinci ani și jumătate a fost vârstă la care am avut eu primul scurtmetraj.

Așa înainte mai participasem cu Minisongul în multe filmări, am început mai devreme așa la trei ani jumate pe scenă, dar proiect așa mai cinematografic, cred că l-am avut oarecum deodată. Dar pot să-ți spun că la 5 ani are trei proiecte deja. Pe IMDb poate să aibă credited 3 proiecte, ceea ce mi se pare nebunie.

CANCAN.RO: Este fascinată de ce vede la tine.

Dana Rogoz: Nu știu cât vede ea, efectiv, din proces. Am mai luat-o cu mine, dar are ea așa o carismă, nu știu, ceva al ei. Și atrage privirea, îți atrage privirea. Chestia asta nu trebuie să se piardă sau habar n-am, poate s-o ajute în viață. Nu poți să prevezi de acum.

Dana Rogoz: “Știe când se dă motor, când se dă acțiune, când trebuie să pornească, a înțeles tot mecanismul ăsta”

CANCAN.RO: Voi o veți ghida mai departe.

Dana Rogoz: Depinde și ce-și dorește. Momentan ea zice că-și dorește și că vrea să fie actriță. Și mă bucur că, într-adevăr, primele aceste mici experiențe au fost foarte plăcute pentru ea.

Echipele foarte drăguțe, au alintat-o… Chiar Emilian Oprea, apropo că joc cu el în serialul Groapa difuzat pe Voyo, a fost tatăl ei în acest scurtmetraj și o ținea în cârcă, o ținea cu capul în jos, pentru ea era o super distracție și toată lumea o iubea la cadru, toată lumea era leșinată după ea.

A fost totul mai mult o joacă, dar în același timp a și învățat lucruri. E foarte disciplinată, a învățat lucruri, știe când se dă motor, când se dă acțiune, când trebuie să pornească, a înțeles tot mecanismul ăsta.

CANCAN.RO: Replicile le repetați acasă împreună?

Dana Rogoz: Da, am repetat și acasă unele, trebuia să improvizeze acolo și se descurca cu asta. Avea deja puțină experiență. Când a dat casting, i-a spus regizoarea la un moment dat: “Uite, la un moment dat o să auzi acțiune!” și ea i-a zis: “Nu, mai întâi motor și apoi acțiune”. Ceea ce așa e, că întâi se aude motor, merge, se dă drumul la cameră, sunetul merge și apoi zici acțiune. Efectiv a început să râdă. Dar, mă rog, asta arată și că a fost atentă și chiar ține minte. Și că-i place.

Dar asta repet, e acum o fază. S-ar putea ca peste câțiva ani să zică: nu mă mai interesează și e foarte bine și dacă nu o interesează.

CANCAN.RO: Vlad ce face? Și el e tentat de zona filmului.

Dana Rogoz: Vlad a jucat și o să mai joace în lungmetrajul lui Radu. Este copilul meu în film.

Dana Rogoz: “La un moment dat ne-a fost chiar teamă”

CANCAN.RO: E primul vostru rol împreună?

Dana Rogoz: Da, și chiar are un rol solid și consistent și greu. Lia are doar o apariție, noi spunem că e un guest star pentru fanii Liei. Am filmat doar primul sezon și mai filmăm în ianuarie – februarie, iar Vlad are mult și greu și la un moment dat ne-a fost chiar teamă. Inițial scrisese pentru un copil mai mic Radu, după care a modificat timpii poveștii și a început să scrie pentru el, adică cumva pe el, pe anumite replici ale lui ca să-i fie cumva mai ușor și ca să știm și noi ce butoane să apăsăm, dar e greu și să faci trecerea asta de la acum suntem părinți, dar acum suntem regizor și actriță pe set. Adică ne era teamă cumva de cum o să se raporteze la noi și să nu împingă mai mult că tocmai că hai că sunteți părinții mei. Și noi i-am spus de la început că noi acolo vom fi regizor și actriță.

CANCAN.RO: Dar cred că el face diferența pentru că este mare.

Dana Rogoz: Da, are 11 ani. Mi se pare că a crescut foarte mult în perioada asta, s-a maturizat și n-a fost absolut nicio problemă cu el la cadru, a fost foarte responsabil, tot timpul pregătit, cu replicile știute și chiar un partener pe care mă puteam baza.

Și e un copil isteț, chiar este un copil foarte deștept și contează mult, adică la vârsta asta când lucrezi cu actori, contează să fie smart, să le meargă mintea, să fie pe fază, pentru că sunt foarte multe lucruri de luat în calcul, ai multe indicații și tehnice și de gând și de replică și de unde te oprești și pe unde vii, adică multe lucruri. Dar el chiar ne-a surprins și pe mine și pe Radu. Și nu numai pe noi și pe oamenii la cadru care l-au cunoscut pentru prima oară. Chiar avem niște copii extraordinari, sincer.

