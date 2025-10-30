Dana Rogoz și Radu Dragomir, în vacanță la Viscri. Cum arată locuința pe care și-au achiziționat-o

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, împreună cu cei doi copii, Luca și Lia, și-au găsit un colț de liniște în Viscri, unde dețin o casă pe care au cumpărat-o acum câțiva ani. Familia a reamenajat locuința păstrând farmecul tradițional al zonei, iar în timp au făcut numeroase îmbunătățiri pentru a o transforma într-un cămin confortabil. Aceștia au plecat într-o scurtă vacanță pentru a se bucura de razele soarelui la final de octombrie.

Dana Rogoz și Radu Dragomir au achiziționat o casă în Viscri pe care și-au dorit să o amenajeze în stil rustic, păstrând numeroase detalii ale zonei. Lucrările au avansat și aceștia pot să locuiască în cele două camere pe care le-au terminat și le-au mobilat cu obiecte vintage. Actrița a povestit că a luat o scurtă pauză de la aglomerația Capitalei pentru a se retrage în liniște timp de câteva zile. Astfel că imediat după ce a terminat în spectacol, toată familia s-a urcat în mașină și au pornit la drum.

Actrița le arată și urmăritorilor săi momentele frumoase pe care le trăiește. Pentru ea și soțul ei, Radu Dragomir, timpul petrecut împreună contează foarte mult, astfel că profită cu fiecare ocazie, departe de agitația orașului, chiar dacă locuința lor din Viscri este încă în proces de amenajare.

Dana Rogoz a plecat la Viscri cu familia

Dana Rogoz a povestit și despre activitățile copiilor și anume săpatul gropilor, improvizat podețe, alergatul prin curte, statul cu animalele, semn că apreciază libertatea pe care o au la Viscri., unde modernul se îmbină cu farmecul tradițional al zonei. În ansamblu, mesajul este unul de armonie, familie și bucuria lucrurilor simple, demonstrând că fericirea nu depinde de perfecțiune, ci de momentele trăite împreună.

„Aseară, după spectacolul meu, am plecat spre Viscri. Copiii efectiv numărau zilele până la această mini-vacanță. Și noi la fel. Deși suntem într-un alt șantier, căci construim o anexă a casei, pe vechile fundații, e minunat. Curtea ni s-a umplut de găini, bibilici și curci venite din vecini să ne inspecteze rulota. Copiii au săpat gropi, au improvizat podete, au ademenit câini și pisici cu mâncarea adusă de la București, au alergat, s-au umplut de noroi… și e abia prânzul. Per-fect!”, a scris Dana Rogoz pe rețelele de socializare.

