Așa arată mândria de părinte! Dana Rogoz și-a făcut fiul actor, acum micuțul țintește tot mai sus: ”Asta e ținta lui în viață” | EXCLUSIV

04/12/2025
Dana Rogoz și Radu Dragomir fac echipă și acasă, dar și pe platourile de filmare, în calitate de actriță și regizor. De mici, ambii copii au fost familiarizați cu munca lor, fie în deplasări, fie la repetiții acasă, fie când luau premii la diverse festivaluri de film. Cert este că atât Lia, cât și Vlad au fost atrași de actorie și au făcut pasul firesc spre domeniul în care părinții săi sunt cunoscuți și apreciați. Dana Rogoz a povestit, pentru CANCAN.RO, ce planuri au copiii în legătură cu finanțele care le vor intra în conturi din filmele în care au jucat.

Dana Rogoz nu a vrut să-și influențeze copiii în ceea ce privește domeniul în care se vor îndrepta, dar cum așchia nu sare departe de trunchi, iată că ambii copii sunt talentați și atrași de actorie.

Dana Rogoz: “Ei au văzut cum ne străduim să spunem o poveste și să o facem să fie credibilă”

Momentan, atât Lia, cât și Vlad sunt interesați de actorie, părinții fiindu-le sursă de inspirație.

Ei n-au avut fascinația pentru profesia asta pe genul de, nu știu, vedetism, celebritate și așa. Ei au văzut din interior care-i procesul de lucru și cum ne străduim să spunem o poveste și să o facem să fie credibilă și cum ne apropiem de un rol și a auzit discuțiile noastre. Și am stat pe text împreună și am desfăcut situațiile și sunt situații complicate de viață și e un text greu așa și profund și am deschis niște subiecte noi cu el, pe care poate n-aș fi avut ocazia altfel și mi-am dat seama cât de mult a crescut și ce bine că s-a întâmplat să avem aceste conversații acum apropo de familii, de relații. Acțiunea se întâmplă într-un centru de mame singure și e un subiect greu așa și pentru noi, dar pentru copii și atunci am avut timp așa să-l disecăm”, ne-a povestit Dana Rogoz despre munca din spatele unui rol.

Practic Lia a “a furat” scena la 5 ani și jumătate, iar Vlad rolurile grele. Puștiul a jucat și va mai junga în lungmetrajul regizat de tatăl lui, Radu Dragomir, asumându-și un personaj complex. Practic Vlad și Dana Rogoz sunt fiu și mamă în acest proiect, ceea ce îl ajută mult să joace alături de ea.

Ne-am apropiat așa și lui a început să-i placă procesul ăsta: discuțiile, a început să-i placă relația cu celălalt actor. Momentan mi-e greu să vorbesc pentru că e încă în proces, dar sunt niște premise bune în ceea ce îl privește pe Vlad sigur și sper să se alinieze cu toate pentru că până la urmă există și o soartă așa a filmului și sper să aibă o soartă bună, să se alinieze lucrurile bine”, a adăugat actrița.

Dana Rogoz: “Asta este ținta lui în viață în momentul ăsta”

Chiar dacă are o vârstă fragedă și roluri mici, Lia are în palmares 3 proiecte. Mama sa i-a explicat că munca ei este remunerată. Lia nu a avut pretenții legate de câștiguri și a înțeles că banii ei vor fi în siguranță.

I-am spus doar că o să câștige niște bănuți pe care o să-i punem într-o bancă. Și ea mi-a zis: “Păi și nu îi ia nimeni de acolo?” Nu, iubita,  de aceea îi punem într-o bancă, îi punem pe numele tău și o să fie bănuții tăi. “Cum adică? Mergem așa într-un parc și îi punem pe o bancă?” Iubita mea, nu pe banca din parc! Îi punem într-o căsuță a banilor! “Bine, bine!” “, ne-a povestit Dana Rogoz.

În ceea ce îl privește pe Vlad, lucrurile sunt clare. Puștiul are un obiectiv de atins și e dispus să joace în filme pentru a-și îndeplini visul. Deși actrița, soțul și cei doi copiii locuiesc într-o casă cu o arhitectură impresionată și care se află în centrul Capitalei, Vlad este fascinat de un alt cartier. Își dorește o locuință în zona în care a copilărit Dana Rogoz și unde locuiește în prezent bunica maternă.

Vlad e foarte serios din punctul ăsta de vedere, își face niște calcule. Vrea să strângă mulți bani, din mai multe proiecte de film. Ne-a întrebat câte proiecte ar trebui să facă. Am zis: multe Vlad, stai, tu liniștit! Vrea să-și cumpere un apartament în Drumul Taberei. Asta este ținta lui în viață în momentul ăsta. Acolo am copilărit eu și acolo e mama. Deci, noi stăm în centru, dar pare că pentru el Drumul Taberei este maxim. Deci Parcul Liniei, dacă ai vedere… Deci, nu există ceva peste. Nu știu ce îi povestește mama. Deci, cartierul ăsta e cel mai bun cartier din București” a declarat amuzată, pentru CANCAN.RO, Dana Rogoz.

Foto: Instagram

×