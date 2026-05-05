Imagini dezastruoase într-un apartament din Mamaia. Ce au lăsat în urmă tinerii cazați de 1 Mai

Imagini greu de privit au fost surprinse într-un apartament din Mamaia, după ce locuința închiriată de un proprietar a fost lăsată într-o stare dezastruoasă de un grup de tineri veniți la mare.

Profitând de minivacanța de 1 Mai, când mulți români aleg litoralul sau muntele pentru câteva zile de relaxare, mai mulți tineri au ajuns în stațiunea Mamaia pentru distracție. Ceea ce trebuia să fie un sejur obișnuit s-a transformat însă într-un episod neplăcut pentru proprietarul apartamentului.

La întoarcerea chiriașilor, locuința a fost găsită într-o stare care a șocat proprietarul. Acesta a ales să facă publice imaginile surprinse la fața locului.

Cum arată acum apartamentul

În materialul distribuit online se poate observa că apartamentul a fost serios afectat. Nu este vorba doar despre dezordine obișnuită, ci despre un haos generalizat: resturi de mâncare, cutii de pizza abandonate, sticle goale lăsate peste tot și dormitoare complet răvășite.

Situația depășește cu mult nivelul unei simple neglijențe, imaginile reflectând modul iresponsabil al tinerilor de a respecta ordinea și disciplina.

Au tăiat canapeaua și au spart televizorul

Situația ia o cu totul altă turnură când vine vorba de pagubele materiale produse în apartament: o canapea deteriorată și un televizor complet distrus.

În imagini, televizorul care inițial era poziționat pe un suport de mobilier apare ulterior aruncat pe pat, având ecranul spart.

De asemenea, canapeaua din locuință prezintă urme clare de tăiere, cel mai probabil provocate cu un obiect ascuțit, posibil un cuțit. Vizibil afectat de cele descoperite, proprietarul a intervenit cu câteva comentarii pe fundalul videoclipului publicat. El și-a exprimat surprinderea și nemulțumirea față de starea în care a fost lăsat apartamentul.

„1 Mai, Mamaia. Uitați un apartament! Au tăiat canapeaua, televizorul e spart. Așa se întâmplă după ce cazezi niște tineri”, a declarat proprietarul locuinței, conform ziuaconstanta.ro.

