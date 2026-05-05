Acasă » Știri » Imagini dezastruoase într-un apartament din Mamaia. Ce au lăsat în urmă tinerii cazați de 1 Mai

Imagini dezastruoase într-un apartament din Mamaia. Ce au lăsat în urmă tinerii cazați de 1 Mai

De: Elisa Tîrgovățu 05/05/2026 | 09:12
Imagini dezastruoase într-un apartament din Mamaia. Ce au lăsat în urmă tinerii cazați de 1 Mai
Imagini dezastruoase într-un apartament din Mamaia. Ce au lăsat în urmă tinerii cazați de 1 Mai / Sursa foto: captura video

Imagini greu de privit au fost surprinse într-un apartament din Mamaia, după ce locuința închiriată de un proprietar a fost lăsată într-o stare dezastruoasă de un grup de tineri veniți la mare.

Profitând de minivacanța de 1 Mai, când mulți români aleg litoralul sau muntele pentru câteva zile de relaxare, mai mulți tineri au ajuns în stațiunea Mamaia pentru distracție. Ceea ce trebuia să fie un sejur obișnuit s-a transformat însă într-un episod neplăcut pentru proprietarul apartamentului.

La întoarcerea chiriașilor, locuința a fost găsită într-o stare care a șocat proprietarul. Acesta a ales să facă publice imaginile surprinse la fața locului.

Cum arată acum apartamentul

În materialul distribuit online se poate observa că apartamentul a fost serios afectat. Nu este vorba doar despre dezordine obișnuită, ci despre un haos generalizat: resturi de mâncare, cutii de pizza abandonate, sticle goale lăsate peste tot și dormitoare complet răvășite.

Situația depășește cu mult nivelul unei simple neglijențe, imaginile reflectând modul iresponsabil al tinerilor de a respecta ordinea și disciplina.

Au tăiat canapeaua și au spart televizorul

Situația ia o cu totul altă turnură când vine vorba de pagubele materiale produse în apartament: o canapea deteriorată și un televizor complet distrus.

În imagini, televizorul care inițial era poziționat pe un suport de mobilier apare ulterior aruncat pe pat, având ecranul spart.

De asemenea, canapeaua din locuință prezintă urme clare de tăiere, cel mai probabil provocate cu un obiect ascuțit, posibil un cuțit. Vizibil afectat de cele descoperite, proprietarul a intervenit cu câteva comentarii pe fundalul videoclipului publicat. El și-a exprimat surprinderea și nemulțumirea față de starea în care a fost lăsat apartamentul.

„1 Mai, Mamaia. Uitați un apartament! Au tăiat canapeaua, televizorul e spart. Așa se întâmplă după ce cazezi niște tineri”, a declarat proprietarul locuinței, conform ziuaconstanta.ro.

CITEȘTE ȘI: Mihai Trăistariu, strategia care îi aduce profit garantat de 1 Mai. Cât cere pe noapte și ce ofertă i-a „dat pe spate” pe turiști

Cum arată Costineștiul de 1 mai. Turiștii au ales alte stațiuni pentru distracție

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodiile care nu mai acceptă să fie pe locul doi. Pe 5 mai 2026 au parte de o schimbare importantă
Știri
Zodiile care nu mai acceptă să fie pe locul doi. Pe 5 mai 2026 au parte de o…
Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină
Știri
Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Mediafax
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Patrick André de Hillerin: De ce trebuie să plece Ilie Bolojan
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce trebuie să plece Ilie Bolojan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele francez, acompaniat la tobe de premierul Armeniei
Adevarul
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele...
Emmanuel Macron a cântat live, acompaniat de premierul armean la tobe, cea mai cunoscut piesă a lui Aznavour
Digi24
Emmanuel Macron a cântat live, acompaniat de premierul armean la tobe, cea mai...
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură, după Revoluție: de la cel mai scurt Executiv, la cel demis cu cele mai multe voturi
Digi24
Câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură, după Revoluție: de la cel mai scurt...
DRPCIV confirmă: Lucid Gravity, SUV-ul de lux al anului 2026, a fost înmatriculat în România
Promotor.ro
DRPCIV confirmă: Lucid Gravity, SUV-ul de lux al anului 2026, a fost înmatriculat în România
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Patrick André de Hillerin: De ce trebuie să plece Ilie Bolojan
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce trebuie să plece Ilie Bolojan
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodiile care nu mai acceptă să fie pe locul doi. Pe 5 mai 2026 au parte de o schimbare importantă
Zodiile care nu mai acceptă să fie pe locul doi. Pe 5 mai 2026 au parte de o schimbare importantă
Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină
Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină
Cazul Valentinei ia o nouă turnură. Soțul femeii susține că a fost amenințat cu tribunalul
Cazul Valentinei ia o nouă turnură. Soțul femeii susține că a fost amenințat cu tribunalul
Alexandru și logodnica lui au fost găsiți morți într-un șanț, în Italia. Cei doi aveau planuri ...
Alexandru și logodnica lui au fost găsiți morți într-un șanț, în Italia. Cei doi aveau planuri de nuntă
Ce studii are, de fapt, Cristi Chivu. Puțini știau acest detaliu despre fostul căpitan al naționalei
Ce studii are, de fapt, Cristi Chivu. Puțini știau acest detaliu despre fostul căpitan al naționalei
Tot mai mulți români aleg să revină în țară. Din ce state se întorc cei mai mulți
Tot mai mulți români aleg să revină în țară. Din ce state se întorc cei mai mulți
Vezi toate știrile