Durere uriașă pentru Oana Lis. Soția lui Viorel Lis nu poate participa la înmormântarea bunicii

Oana Lis trece prin momente dificile după pierderea bunicii sale cu care avea o relație apropiată. Totuși, n ciuda dorinței de a-i fi alături pe ultimul drum, aceasta a anunțat că nu va putea participa la înmormântare.

Momente dificile pentru Oana Lis, care trece printr-o pierdere dureroasă după decesul bunicii sale. Deși și-ar fi dorit să fie prezentă la înmormântare, aceasta a explicat că nu poate face deplasarea până în localitatea Stoenești, acolo unde locuia bunica, din cauza responsabilităților pe care le are față de soțul ei, Viorel Lis. Starea de sănătate fragilă a acestuia o împiedică să îl lase singur, chiar și pentru câteva ore.

Chiar dacă unele prietene s-au oferit să rămână alături de fostul edil, Oana Lis spune că nu se simte împăcată cu ideea de a pleca de acasă. Aceasta mărturisește că dependența lui Viorel Lis de prezența ei este una reală, iar orice problemă medicală apărută în lipsa sa i-ar provoca o anxietate și mai mare.

Drumul până la înmormântare ar presupune aproximativ 200 de kilometri, ceea ce ar însemna o absență îndelungată pe care nu și-o permite în acest moment.

„Mă doare sufletul și că a murit bunica mea și că nu pot să mă duc acolo. Oamenii poate or să mă judece că am venit la emisiune, dar am plecat două ore de acasă. Sunt 200 de kilometri până acolo (…) Mulți oameni au venit în ea bunica lor, mulți mi-au scris de ea (…) Nu pot să ajung pentru că nu am cu cine să îl las pe Viorel. Viorel nu mă are decât pe mine. S-au oferit niște prietene să vină să stea cu el, dar este și dependența (…) De exemplu, ieri a avut o tuse foarte puternică care putea fi cardiacă. Într-un fel, mă doare, dar într-un fel sunt împăcată”, a declarat Oana Lis”, a povestit Oana Lis.

Oana Lis i-a fost mereu alături bunicii sale

Oana Lis a subliniat că a fost mereu alături de bunica sa și că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i asigura îngrijirea necesară. A sprijinit-o financiar, a plătit intervenții medicale și a avut grijă ca aceasta să nu ducă lipsă de nimic. Mai mult, a mărturisit că preferă să păstreze vie imaginea bunicii așa cum o știa, evitând durerea de a o vedea în sicriu.

„Într-un fel, cred că mi-ar fi fost greu să o văd moartă, în coșciug. Vreau să mi-o amintesc pe bunica mea așa cum era, în momentele astea nu mai contează absolut nimic (…) Pe bunica mea am operat-o de nu știu câte ori, i-am plătit asistente (…) Acum trei zile mânca din amandinele făcute de mine (…) Bunica mea a fost foarte bine îngrijită”, a mai declarat Oana Lis.

