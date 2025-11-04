Viorel din Sibiu a plecat la muncă în Italia și nu mai este de găsit! Apel disperat lansat de familie

Un bărbat din Mediaș, plecat la muncă în Italia, a dispărut în condiții neclare, iar familia sa îl caută disperată. Fără niciun semn de viață de mai bine de două zile, Viorel Vasiu a devenit subiectul unei alerte publice, iar autoritățile din România și Italia au fost mobilizate pentru a-i găsi urma.

Un bărbat din Mediaș, județul Sibiu, a fost dat dispărut după ce familia nu a mai reușit să ia legătura cu el de mai multe zile. Vasiu Viorel, în vârstă de 51 de ani, a plecat în Italia pe 20 octombrie 2025 pentru a lucra, fiind dus acolo de un alt român. Ultima dată a vorbit cu rudele pe 30 octombrie, iar de atunci telefonul lui este închis.

Îngrijorat, fratele bărbatului a sesizat poliția pe 2 noiembrie, cerând sprijin pentru localizarea lui Viorel. Acesta are 1,73 m înălțime, păr șaten, ochi căprui, iar la momentul plecării purta o geacă albastră cu glugă și pantaloni lungi.

Potrivit familiei, Viorel s-ar fi aflat în provincia italiană Latina, în zona Santa Maria della Vita. Fratele său, Geani Vasiu, a lansat un apel pe rețelele de socializare, cerând ajutorul celor din comunitatea românească din Italia:

„Fratele meu e pe străzi și nu mai știu de el de două zile. Cine îl vede, să mă sune urgent”, a scris Geani, lăsând și un număr de contact din România: +40 770 988 531. Polițiștii sibieni fac, la rândul lor, apel către cetățeni: „Dacă puteți oferi informaţii despre acest bărbat, sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.”

Poliția din Sibiu solicită, la rândul ei, sprijinul publicului: oricine are informații este rugat să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată secție de poliție.

Autoritățile române și italiene cooperează în prezent pentru a verifica traseul bărbatului dispărut, în speranța că acesta va fi găsit în siguranță.

