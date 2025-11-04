Acasă » Știri » Viorel din Sibiu a plecat la muncă în Italia și nu mai este de găsit! Apel disperat lansat de familie

Viorel din Sibiu a plecat la muncă în Italia și nu mai este de găsit! Apel disperat lansat de familie

De: Andreea Stăncescu 04/11/2025 | 08:47
Viorel din Sibiu a plecat la muncă în Italia și nu mai este de găsit! Apel disperat lansat de familie
Sursa foto: facebook

Un bărbat din Mediaș, plecat la muncă în Italia, a dispărut în condiții neclare, iar familia sa îl caută disperată. Fără niciun semn de viață de mai bine de două zile, Viorel Vasiu a devenit subiectul unei alerte publice, iar autoritățile din România și Italia au fost mobilizate pentru a-i găsi urma.

Un bărbat din Mediaș, județul Sibiu, a fost dat dispărut după ce familia nu a mai reușit să ia legătura cu el de mai multe zile. Vasiu Viorel, în vârstă de 51 de ani, a plecat în Italia pe 20 octombrie 2025 pentru a lucra, fiind dus acolo de un alt român. Ultima dată a vorbit cu rudele pe 30 octombrie, iar de atunci telefonul lui este închis.

Îngrijorat, fratele bărbatului a sesizat poliția pe 2 noiembrie, cerând sprijin pentru localizarea lui Viorel. Acesta are 1,73 m înălțime, păr șaten, ochi căprui, iar la momentul plecării purta o geacă albastră cu glugă și pantaloni lungi.

Sursa foto: facebook

Potrivit familiei, Viorel s-ar fi aflat în provincia italiană Latina, în zona Santa Maria della Vita. Fratele său, Geani Vasiu, a lansat un apel pe rețelele de socializare, cerând ajutorul celor din comunitatea românească din Italia:

Ai voie să miroși URÂT în autobuz? Ce spune legea, de fapt
Ai voie să miroși URÂT în autobuz? Ce spune legea, de fapt
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

„Fratele meu e pe străzi și nu mai știu de el de două zile. Cine îl vede, să mă sune urgent”, a scris Geani, lăsând și un număr de contact din România: +40 770 988 531.

Polițiștii sibieni fac, la rândul lor, apel către cetățeni: „Dacă puteți oferi informaţii despre acest bărbat, sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.”

Poliția din Sibiu solicită, la rândul ei, sprijinul publicului: oricine are informații este rugat să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată secție de poliție.

Autoritățile române și italiene cooperează în prezent pentru a verifica traseul bărbatului dispărut, în speranța că acesta va fi găsit în siguranță.

CITEȘTE ȘI: Un bărbat din Roman s-a împușcat în cap, în timpul unui live pe TikTok! În ce stare e acum

Și-a luat viața la închisoare! Fondatorul platformei de criptomonede Thodex a fost găsit mort, în celulă

Tags:
Iți recomandăm
Kim Kardashian vrea să dea lovitura cu cei mai îndrăzneți colanți din lume! Nu ascund nimic
Știri
Kim Kardashian vrea să dea lovitura cu cei mai îndrăzneți colanți din lume! Nu ascund nimic
Cum a ajuns somnul un element cheie din industria de lux? De la măștile de ochi, la cele pentru buze sau chiar ceasurile de monitorizare
Știri
Cum a ajuns somnul un element cheie din industria de lux? De la măștile de ochi, la cele…
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie îi face zile amare
Adevarul
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie...
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos...
Parteneri
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public!...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care a cerut plăți lunare timp de 4 ani. Cum funcționa
Digi 24
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care...
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru frontul din Ucraina
Digi24
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse (campanie Black...
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Kim Kardashian vrea să dea lovitura cu cei mai îndrăzneți colanți din lume! Nu ascund nimic
Kim Kardashian vrea să dea lovitura cu cei mai îndrăzneți colanți din lume! Nu ascund nimic
Cum a ajuns somnul un element cheie din industria de lux? De la măștile de ochi, la cele pentru buze ...
Cum a ajuns somnul un element cheie din industria de lux? De la măștile de ochi, la cele pentru buze sau chiar ceasurile de monitorizare
Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus
Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus
Cine e românul care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti. Soția a fost martoră la ...
Cine e românul care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti. Soția a fost martoră la operațiunea de salvare
Noua ”religie” a generației Z dă toate brandurile peste cap! Ce își cumpără în 2025 consumatorii ...
Noua ”religie” a generației Z dă toate brandurile peste cap! Ce își cumpără în 2025 consumatorii de TikTok
NEWS ALERT! Grav accident în Drumul Taberei! Un autobuz s-a ciocnit cu un tramvai, mai mulți pasageri ...
NEWS ALERT! Grav accident în Drumul Taberei! Un autobuz s-a ciocnit cu un tramvai, mai mulți pasageri au fost răniți
Vezi toate știrile
×