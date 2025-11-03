Un bărbat din Roman s-a împușcat în cap, în timpul unui live pe TikTok! În ce stare e acum

Caz șocant în Roman. Un bărbat a încercat să se sinucidă chiar în timp ce făcea un live pe TikTok. Acesta s-a împușcat în cap, chiar sub privirile celor care îl urmăreau. Unu dintre oamenii de pe live a fost cel care a dat alarma, iar autoritățile au intervenit. Bărbatul a fost transport de urgență la spital. Care este starea acestuia?

Un bărbat de 74 de ani din Roman a recurs la un gest extrem. Acesta a vrut să își pună capăt zilelor și s-a împușcat în cap chiar în timp ce era live pe TikTok. Cei care îl urmăreau au privit îngroziți scena.

Sesizarea la 112 a fost făcută de un bărbat din Galați, care a spus că a văzut în cadrul unui live, pe o platformă de socializare (TikTok), cum bărbatul s-ar fi împușcat cu o armă.

„La faţa locului, în municipiul Roman, au fost dirijate patrule din cadrul Biroului Ordine Publică Roman şi echipaje medicale. În curtea imobilului a fost identificat un bărbat, de 74 de ani, din Roman, ce prezenta o plagă împuşcată la nivelul capului. Bărbatul prezenta semne vitale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, agentul principal Andreea Atomei.

Care este starea bărbatului

În urma celor întâmplate, oamenii legii s-au deplasat la locuința bătrânului și l-au găsit pe acesta în viață. A fost transportat de urgență la spital, unde a fost intubat și ventilat mecanic, iar mai apoi a fost transportat la Spitalul de Neurochirurgie Iași.

„Pacientul era conștient, cu sângerare activă la nivelul extremității cefalice, prin împușcare. A fost examinat imagistic la CPU al SMU Roman, cu multiple traiecte de fractură cu deplasare și înfundare la nivel cranian; multiple incluziuni metalice milimetrice, intracerebrale. A fost intubat și ventilat mecanic, dirijat la Spitalul de Neurochirurgie Iași”, au transmis reprezentanții Spitalului Municipal de Urgență Roman.

De precizat este și faptul că bărbatul figurează ca deținător de arme letale dar cu permisul de armă anulat, însă în interiorul termenului legal de depunere la armurierul autorizat.

Doliu în lumea filmului! Fostul copil minune din „Prințul din Bel Air” a murit. Floyd Roger Myers Jr. s-a stins la doar 42 de ani

Au ieșit la iveală noi lucruri teribile din maternitatea Armonia! Clinica nu avea instrumentar, pe motiv că sperie pacientele