Au ieșit la iveală noi lucruri teribile din maternitatea Armonia! Clinica nu avea instrumentar, pe motiv că sperie pacientele

De: Mirela Loșniță 03/11/2025 | 19:33
FOTO: Shutterstock

Spitalul privat din Constanța, unde o femeie s-a stins din viață la scurt timp după naștere, este condusă de doi medici cu influență și conexiuni politice. Clinica funcționa mai mult ca o afacere, iar neregulile grave erau adesea ascunse de complicitatea autorităților. O fosta angajată rupe tăcerea și spune ce se întâmpla, de fapt, în clinica groazei.

La începutul lunii octombrie, o tânără în vârstă de 29 de ani a murit în urma unor complicații severe apărute după naștere la o clinică privată din Constanța. După ce a adus pe lume bebelușul, starea ei s-a înrăutățit, iar aceasta a fost dusă la Spitalul Clinic Județean de Urgență, dar medicii nu au reușit să îi salveze viața. Vezi detalii AICI.

Au ieșit la iveală informații cutremurătoare din maternitatea Armonia

O femeie care a lucrat ca moașă la clinica privată dezvăluit cum actul medical era adesea ignorat, iar presiunile îi determinau pe angajați șă se teamă să mărturisească autorităților neregulile pe care le observau.

„Discutând și cu colegii de atunci, medici, moașe și asistente, ăsta era răspunsul: «Și ce să facem? Că nu avem cum. Nu știi în ce te bagi» Exista o frică. Ei, fiind mai vechi ca mine, mă avertizau: «Nu face asta, că o să ți pară rău dacă lucrezi aici. E o bombă cu ceas, sunt riscuri peste tot». Era ideea asta că nu puteam să facem nimic, că sunt prea puternici, nu avem ce să zicem, nu ne ascultă nimeni”, a povestit femeia.

De asemenea, maternitatea nu avea instrumentar medical estențial pe motiv că se sperie pacientele.

„Mi s-a spus că se sperie gravidele de el. Si asta e un instrument care ajută nașterile atunci când apar complicații. Am înțeles mai târziu că unele gărzi de medici nu știu să le folosească și de aceea nu existau în maternitate”.

Mai mult decât atât, o altă practică din clinica din Constanța ar fi fost ca pacienții fără șanse de supraviețuire să fie transferați în ultimul moment la Spitalul Județean, iar decesele să fie înregistrate acolo, nu la spitalul privat.

„Asta era ținta: să-l transferi cât mai are un pic de… chiar dacă îi menții viața artificial, să nu fie declarat decesul la ei, ca practic să nu se strice statistica și imaginea”, a mai explicat fosta angajată a spitalului din Constanța.

Confesiuni cutremurătoare de la clinica din Constanța. O mamă susține că medicii i-ar fi resuscitat copilul direct pe piept

Monica, o altă mamă care a născut la clinica unde Madălina a adus pe lume un copil și apoi a murit, a fost la un pas de tragedie: ”Eram în stare de șoc”

