Doliu în lumea filmului! Fostul copil minune din „Prințul din Bel Air” a murit. Floyd Roger Myers Jr. s-a stins la doar 42 de ani

Este doliu în lumea cinematografiei. Floyd Roger Myers Jr., actorul care a interpretat rolul copilului minune în „Prințul din Bel Air”, s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de numai 42 de ani, lăsând în urmă patru copii și o soție. Anunțul trist al decesului a fost făcut chiar de către mama actorului.

Floyd Roger Myers Jr. s-a stins din viață în data de 29 octombrie, în urma unui atac de cord. Tragedia s-a petrecut în locuința sa din Maryland. Actorul avea numai 42 de ani și a lăsat în urmă o familie îndoliată și multă durere.

Anunțul trist al decesului a fost făcut chiar de către mama acestuia. De asemenea, femeia a mărturisit că în ultimii trei ani Floyd Roger Myers Jr. a mai suferit trei atacuri de cord. Familia spera că se va recupera, însă se pare că nu a fost așa.

„A murit în urma unui atac de cord, acasă, în primele ore ale dimineții. Vorbisem cu el doar cu câteva ore înainte. În ultimii trei ani, fiul meu a suferit deja trei atacuri de cord. Ne rugam să se facă bine, dar corpul lui a cedat”, a declarat Renee Trice, mama actorului.

„I-a impresionat pe toți cei pe care i-a întâlnit”

Familia lui Floyd Roger Myers Jr. este distrusă de durere. Acesta a lăsat în urmă patru copii, Taelyn, Kinsley, Tyler și Knox. Mesajele de condoleanțe au curs în mediul online.

„A fost un tată devotat, un frate iubitor și un prieten a cărui bunătate, râs și căldură i-a impresionat pe toți cei pe care i-a întâlnit”, a transmis și sora actorului.

Floyd Roger Myers Jr. și-a început cariera la o vârstă fragedă, iar în anul 1992 a jucat alături de Will Smith în serialul „The Fresh Prince of Bel-Air”, interpretând versiunea tânără a personajului principal.

În același an, a fost distribuit în rolul tânărului Marlon Jackson în producția „The Jacksons: An American Dream”. Iar în anul 2000, acesta a mai apărut într-un episod al serialului „Young Americans”, iar ulterior s-a retras din lumina reflectoarelor

După ce s-a retras, Floyd Roger Myers Jr. a devenit un susținător activ al inițiativelor de dezvoltare personală pentru bărbați. El a fost cofondatorul organizației The Fellaship Men’s Group, care are ca scop sprijinirea bărbaților în procesul de vindecare și autodepășire.

