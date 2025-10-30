Acasă » Știri » Milionara Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, a murit fulgerător! Ce ascunde, de fapt, familia

De: Keva Iosif 30/10/2025 | 09:13
Doliu uriaș în viața celui de-al doilea om care a pășit pe Lună! Buzz Aldrin, legendarul astronaut american, trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale după ce soția, Anca Faur, o româncă în vârstă de 66 de ani, s-a stins pe neașteptate. Vestea a fost confirmată de familie într-un mesaj emoționant. 

Anca a plecat liniștită, alături de soțul și fiul ei”, au transmis apropiații. Buzz Aldrin, care la 95 de ani își găsise liniștea în brațele româncei, a mărturisit cu durere:

Am fost norocos să o am în viața mea. A fost iubirea mea adevărată. Îmi va lipsi enorm.”

Potrivit People, un prieten apropiat al cuplului a povestit că Anca a trecut printr-o perioadă dificilă, dar a rămas optimistă și puternică până la final.

A fost un exemplu de curaj și demnitate. Nu am mai văzut o astfel de forță la nimeni”, a spus Bobby Charles, omul care le-a fost alături la nuntă în 2023, când cei doi s-au căsătorit chiar de ziua lui Buzz Aldrin, la 93 de ani.

Anca Faur nu era doar „soția astronautului”, ci o femeie remarcabilă: doctor în inginerie chimică, absolventă a Universității din Pittsburgh, și un nume respectat în domeniul energiei verzi. În America, era cunoscută pentru discreția ei, dar și pentru eleganța cu care își purta succesul.

”A luptat cât s-a putut”

Familia Aldrin a cerut respect și intimitate în aceste momente grele, iar mesajele de condoleanțe curg din toate colțurile lumii. Cei care au cunoscut-o spun că Anca Faur a fost „lumina” din viața astronautului și că, până în ultima clipă, și-au privit unul altuia cu aceeași tandrețe ca în prima zi.

Se pare că Anca Faur suferea de o formă rară și agresivă de cancer, însă natura exactă a bolii nu a fost făcută publică la cererea familiei.

Un prieten apropiat al cuplului, Bobby Charles, a declarat că boala a fost „atipică și extrem de dificil de tratat”, dar că Anca a luptat cu o putere extraordinară, încercând toate variantele medicale posibile.

A avut o formă rară de cancer. A luptat cât s-a putut, cu o demnitate și o dorință de viață incredibile. N-am văzut niciodată un om care să-și păstreze atâta optimism în fața unei boli atât de dure”, a povestit acesta.

