Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, a murit la 66 de ani. Mesajul generalului american: ”Îmi va lipsi foarte mult”

Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, al doilea om care a pășit pe Lună (după Neil Armstrong), a încetat din viață la vârsta de 66 de ani. Românca a murit înconjurată de familie, soțul și fiul ei, Vlad Ghenciu. Astronautul a făcut publică vestea tristă într-un mesaj emoționant.

În noaptea de marți, 28 octombrie, Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, a încetat din viață la vârsta de 66 de ani. Anunțul trist a fost făcut public pe pagina oficială de Facebook a astronatului.

Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, a murit

Anca Faur și Buzz Aldrin s-au căsătorit la finalul anului 2023. Astronautul a mai fost căsătorit de trei ori și are trei copii, însă de data aceasta, alături de româncă, astronautul își trăia marea dragoste a vieții.

Într-un mesaj emoționant, astronatului Buzz Aldrin a anunțat trecerea în neființă a soției sale, iar printre rânduri nu a ezitat să își exprime recunoștința pentru cei doi ani petrecuți alături de româncă.

„Dr. Anca Aldrin, soția astronautului Buzz Aldrin, a trecut în neființă în noaptea trecută, avându-i alături de ea pe soțul său și pe fiul său, Vlad Ghenciu. Doamna Aldrin, inginer chimist cu un doctorat obținut la Universitatea din Pittsburgh, a ocupat funcția de trezorier al California Hydrogen Business Council și de vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC. Sunt foarte norocos că am găsit și m-am căsătorit cu iubirea vieții mele. Ea adus bucurie în tot ceea ce am făcut împreună. Îmi va lipsi foarte mult.”, scrie în mesajul publicat pe pagina de Facebook a astronautului Buzz Aldrin.

Originară din Deva, în anul 1983, Anca Faur a absolvit Facultatea de Tehnologie Chimică din cadrul Politehnicii din Timișoara, iar în anul 1996 a obținut titlul de doctor în Chimie la Universitatea Pittsburgh.

Povestea de iubire dintre româncă și al doilea om care a pășit pe Lună a început să se contureze în anul 2017, atunci când s-au cunoscut prima dată. În ianuarie 2023 s-au căsătorit. Un an mai târziu, în cadrul unui interviu pentru presa străină, astronautul vorbea despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu Anca Faur.

” Are o fire puțin încăpățânată, așa că mi-a luat mai mulți ani până când a fost de acord să fie mireasa mea, cea mai bună iubită a mea. Dar eu sunt chiar mai încăpățânat decât ea. Am câștigat! Ea este iubirea vieții mele și facem totul împreună, de la a lua masa, a planifica proiecte și a privi lumea, până la a ne întâlni cu cele două familii ale noastre și a sărbători. Sunt norocos dincolo de cuvinte”, spunea astrănautul în urmă cu un an.

